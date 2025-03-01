01 марта 2025
28 февраля 2025

Масленица в тюремной робе: «Заключенные поедали блины на скорость». Фото

В челябинских колониях отметили Масленицу
© Служба новостей «URA.RU»
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Завершился праздник традиционным сжиганием чучела Масленицы
Завершился праздник традиционным сжиганием чучела Масленицы Фото:

В исправительных учреждениях ГУФСИН России по Челябинской области отметили Масленицу. Осужденные активно участвовали в праздновании и устраивали соревнования по поеданию блинов на скорость. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.  

«Осужденные активно участвовали в праздновании Масленицы: в флешмобе, исполняли частушки, водили хороводы и устраивали соревнования по поеданию блинов на скорость. В этом году было испечено более тысячи блинов. К ним предлагались разнообразные варенья, мед и сгущенка», — заявили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по области. 

Отмечается, что в исправительной колонии № 5 (Челябинск) подготовили театрализованное представление, с конкурсами, песнями и танцами. Особый интерес вызвала выставка работ рукодельниц из кружка декоративно-прикладного творчества. Завершился праздник традиционным сжиганием чучела Масленицы.

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В исправительных учреждениях ГУФСИН России по Челябинской области отметили Масленицу. Осужденные активно участвовали в праздновании и устраивали соревнования по поеданию блинов на скорость. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.   «Осужденные активно участвовали в праздновании Масленицы: в флешмобе, исполняли частушки, водили хороводы и устраивали соревнования по поеданию блинов на скорость. В этом году было испечено более тысячи блинов. К ним предлагались разнообразные варенья, мед и сгущенка», — заявили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по области.  Отмечается, что в исправительной колонии № 5 (Челябинск) подготовили театрализованное представление, с конкурсами, песнями и танцами. Особый интерес вызвала выставка работ рукодельниц из кружка декоративно-прикладного творчества. Завершился праздник традиционным сжиганием чучела Масленицы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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