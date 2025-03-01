В исправительных учреждениях ГУФСИН России по Челябинской области отметили Масленицу. Осужденные активно участвовали в праздновании и устраивали соревнования по поеданию блинов на скорость. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.
«Осужденные активно участвовали в праздновании Масленицы: в флешмобе, исполняли частушки, водили хороводы и устраивали соревнования по поеданию блинов на скорость. В этом году было испечено более тысячи блинов. К ним предлагались разнообразные варенья, мед и сгущенка», — заявили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по области.
Отмечается, что в исправительной колонии № 5 (Челябинск) подготовили театрализованное представление, с конкурсами, песнями и танцами. Особый интерес вызвала выставка работ рукодельниц из кружка декоративно-прикладного творчества. Завершился праздник традиционным сжиганием чучела Масленицы.
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