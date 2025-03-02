Поисково-разведывательный отряд добровольцев из Челябинска, который занимается розыском погибших на СВО солдат и мирных жителей, посетила супруга губернатора Ирина Текслер. Об этом она сообщила сама.
«[Посетила] поисково-разведывательный отряд добровольцев из Челябинска. Ребята занимаются поиском солдат и мирных жителей, погибших в ходе СВО и бомбежек со стороны ВСУ. Это сложная, опасная, требующего огромного мужества, но бесконечно важная работа», — написала Текслер в своем telegram-канале.
Руководитель отряда с позывным «Рустик» уже год ищет и своего сына. За это время ребята нашли сотни погибших, вернув их на Родину для достойных проводов, добавила супруга челябинского губернатора. Она предложила назвать поисковый отряд «Танкоград». Имя не только отражает промышленную мощь Челябинска, но и значение Урала в Победе в Великой Отечественной войне (ВОВ). Ребята с энтузиазмом согласились.
Зону проведения СВО Текслер посетила в конце февраля. Прежде, чем перейти за ленточку, помолилась в Свято-Владимирском храме в Ясиноватой и пообщалась там с отцом Иоанном. Он подарил супруге челябинского губернатора икону святых земли Донецкой. Текслер в ответ передала храму икону Угодника Божиего страстотерпца Пантелеимона.
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