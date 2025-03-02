02 марта 2025

Поисковый отряд из Челябинска в зоне СВО посетила супруга губернатора Текслер. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Супруга губернатора предложила назвать поисковый отряд «Танкоград» в честь Челябинска (архивное фото)
Супруга губернатора предложила назвать поисковый отряд «Танкоград» в честь Челябинска (архивное фото) Фото:
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Поисково-разведывательный отряд добровольцев из Челябинска, который занимается розыском погибших на СВО солдат и мирных жителей, посетила супруга губернатора Ирина Текслер. Об этом она сообщила сама.

«[Посетила] поисково-разведывательный отряд добровольцев из Челябинска. Ребята занимаются поиском солдат и мирных жителей, погибших в ходе СВО и бомбежек со стороны ВСУ. Это сложная, опасная, требующего огромного мужества, но бесконечно важная работа», — написала Текслер в своем telegram-канале.

Руководитель отряда с позывным «Рустик» уже год ищет и своего сына. За это время ребята нашли сотни погибших, вернув их на Родину для достойных проводов, добавила супруга челябинского губернатора. Она предложила назвать поисковый отряд «Танкоград». Имя не только отражает промышленную мощь Челябинска, но и значение Урала в Победе в Великой Отечественной войне (ВОВ). Ребята с энтузиазмом согласились.

Зону проведения СВО Текслер посетила в конце февраля. Прежде, чем перейти за ленточку, помолилась в Свято-Владимирском храме в Ясиноватой и пообщалась там с отцом Иоанном. Он подарил супруге челябинского губернатора икону святых земли Донецкой. Текслер в ответ передала храму икону Угодника Божиего страстотерпца Пантелеимона.

Поисково-разведывательный отряд добровольцев из Челябинска и Ирина Текслер
Поисково-разведывательный отряд добровольцев из Челябинска и Ирина Текслер
Фото:
В Свято-Владимирский храм в Ясиноватой Ирина Текслер встретилась с отцом Иоанном
В Свято-Владимирский храм в Ясиноватой Ирина Текслер встретилась с отцом Иоанном
Фото:

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Поисково-разведывательный отряд добровольцев из Челябинска, который занимается розыском погибших на СВО солдат и мирных жителей, посетила супруга губернатора Ирина Текслер. Об этом она сообщила сама. «[Посетила] поисково-разведывательный отряд добровольцев из Челябинска. Ребята занимаются поиском солдат и мирных жителей, погибших в ходе СВО и бомбежек со стороны ВСУ. Это сложная, опасная, требующего огромного мужества, но бесконечно важная работа», — написала Текслер в своем telegram-канале. Руководитель отряда с позывным «Рустик» уже год ищет и своего сына. За это время ребята нашли сотни погибших, вернув их на Родину для достойных проводов, добавила супруга челябинского губернатора. Она предложила назвать поисковый отряд «Танкоград». Имя не только отражает промышленную мощь Челябинска, но и значение Урала в Победе в Великой Отечественной войне (ВОВ). Ребята с энтузиазмом согласились. Зону проведения СВО Текслер посетила в конце февраля. Прежде, чем перейти за ленточку, помолилась в Свято-Владимирском храме в Ясиноватой и пообщалась там с отцом Иоанном. Он подарил супруге челябинского губернатора икону святых земли Донецкой. Текслер в ответ передала храму икону Угодника Божиего страстотерпца Пантелеимона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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