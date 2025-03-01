01 марта 2025

Челябинцы предпочитают путешествовать на Lada Granta

© Служба новостей «URA.RU»
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Продукцией ВАЗ интересовались 23,4% аудитории прокатных машин
Продукцией ВАЗ интересовались 23,4% аудитории прокатных машин Фото:

При аренде автомобиля для внутреннего туризма жители Челябинской области предпочитают брать на прокат отечественную Lada Granta, а не западные автомобильные бренды. Об этом URA.RU сообщил руководитель департамента аренды автомобилей «Авито.Авто» Илья Зарембо.

«В 2024 году спрос на аренду автомобилей в Челябинской области увеличился на 76,4%, чему способствовало развитие внутреннего туризма. Самой востребованной моделью стала Lada Granta — на продукцию ВАЗ обратили внимание 23,4% пользователей прокатных сервисов. На втором месте по популярности оказался Volkswagen с долей 9,8%, а третью позицию заняла Toyota, которой отдали предпочтение 8,5% клиентов», — рассказал URA.RU Зарембо.

Замыкают топ-5 Hyundai и Mercedes-Benz с показателями 4,8% и 4,6% соответственно. Эксперт отметил, что в регионе наблюдается и значительное расширение ассортимента предлагаемых моделей, и кратный рост числа предложений для желающих арендовать автомобиль. 

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При аренде автомобиля для внутреннего туризма жители Челябинской области предпочитают брать на прокат отечественную Lada Granta, а не западные автомобильные бренды. Об этом URA.RU сообщил руководитель департамента аренды автомобилей «Авито.Авто» Илья Зарембо. «В 2024 году спрос на аренду автомобилей в Челябинской области увеличился на 76,4%, чему способствовало развитие внутреннего туризма. Самой востребованной моделью стала Lada Granta — на продукцию ВАЗ обратили внимание 23,4% пользователей прокатных сервисов. На втором месте по популярности оказался Volkswagen с долей 9,8%, а третью позицию заняла Toyota, которой отдали предпочтение 8,5% клиентов», — рассказал URA.RU Зарембо. Замыкают топ-5 Hyundai и Mercedes-Benz с показателями 4,8% и 4,6% соответственно. Эксперт отметил, что в регионе наблюдается и значительное расширение ассортимента предлагаемых моделей, и кратный рост числа предложений для желающих арендовать автомобиль. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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