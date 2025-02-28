Как проходят рейды по выявлению нелегалов в Челябинске. Фото, видео

Полиция провела облаву на нелегалов на рынках Челябинска

28 февраля 2025 в 14:30 Размер текста - 17 +

На рынках Челябинска провели проверку иностранцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На рынках в Челябинске полиция и следственный комитет при поддержке бойцов ОМОН устроили облаву на нелегалов. У иностранцев проверяли документы, уточняли место жительства и род деятельности. Ход рейда — в материале URA.RU. Первой точкой стал рынок Караван. Были обследованы торговые точки, уточнены данные продавцов. Встали ли иностранцы на воинский учет? Не нарушили ли они режим пребывания в РФ? Все это интересовало сотрудников управления по вопросам миграции ГУ МВД по региону. Бойцы ОМОН в это время собрали иностранцев у спецтранспорта. Процедура проверки повторилась. Сотрудники управления по вопросам миграции ГУ МВД по региону во время проверки задавали лицам вопросы по их личности. Иногда с их помощью можно выявить нелегала. Некоторые иностранцы не имели при себе документов. По их словам, они оставили их дома (хотя должны иметь документы при себе). В такие моменты на помощь правоохранителям приходит база данных. В ходе проверки внимание правоохранителей привлек один из иностранцев. Паспорта РФ у него не было. По его словам, в Челябинске он гостит у брата. При этом он постоянно путался в показаниях. При проверке выяснилось, что он нарушил режим пребывания. Предварительно, мужчина превысил срок нахождения на территории РФ. Нарушителя обыскали и посадили в спецтранспорт Росгвардии. Сотрудник СКР по региону взял у него мазок с обратной стороны щеки. Это стандартная процедура при задержании. Результаты заносятся в базу. Если данный человек еще где-то «засветится», на него будут все данные. Второй точкой рейда стал рынок у ТРК «Космос». Одна из женщин просила правоохранителей проверить один из ларьков. По ее словам, иностранцы, работающие там, не служили в армии. Проверка показала, что иностранцы состоят на воинском учете. Но вручать повестки им не стали, так как это не входит в полномочия полиции. В одном из павильонов внимание привлек гражданин Таджикистана. Он уверял, что оформлял патент на ведение трудовой деятельности и сейчас занимается его переоформлением. Но при проверке выяснилось, что каждые три месяца он выезжал и снова въезжал в РФ. На логичный вопрос «зачем?» дать ответа он не смог. Мужчину задержали для выяснения обстоятельств. В пресс-службе ГУ МВД по региону целью рейда назвали выявление работодателей, использующих незаконный труд иностранных граждан, а также соблюдение требований постановления губернатора Челябинской области «Об установлении запрета на привлечение иностранцев к трудовой деятельности по патенту по отдельными видам экономической деятельности». Кроме того, в ходе рейда проверяются лица, приобретшие российское гражданство на предмет постановки на воинский учет. Рейды по местам концентрации иностранцев проводятся на постоянной основе. Работа в данном направлении будет продолжена. Сотрудники полиции напоминают, что сообщить информацию о фактах нарушения миграционного законодательства можно по телефону 02/102. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На рынках в Челябинске полиция и следственный комитет при поддержке бойцов ОМОН устроили облаву на нелегалов. У иностранцев проверяли документы, уточняли место жительства и род деятельности. Ход рейда — в материале URA.RU. Первой точкой стал рынок Караван. Были обследованы торговые точки, уточнены данные продавцов. Встали ли иностранцы на воинский учет? Не нарушили ли они режим пребывания в РФ? Все это интересовало сотрудников управления по вопросам миграции ГУ МВД по региону. Бойцы ОМОН в это время собрали иностранцев у спецтранспорта. Процедура проверки повторилась. Сотрудники управления по вопросам миграции ГУ МВД по региону во время проверки задавали лицам вопросы по их личности. Иногда с их помощью можно выявить нелегала. Некоторые иностранцы не имели при себе документов. По их словам, они оставили их дома (хотя должны иметь документы при себе). В такие моменты на помощь правоохранителям приходит база данных. В ходе проверки внимание правоохранителей привлек один из иностранцев. Паспорта РФ у него не было. По его словам, в Челябинске он гостит у брата. При этом он постоянно путался в показаниях. При проверке выяснилось, что он нарушил режим пребывания. Предварительно, мужчина превысил срок нахождения на территории РФ. Нарушителя обыскали и посадили в спецтранспорт Росгвардии. Сотрудник СКР по региону взял у него мазок с обратной стороны щеки. Это стандартная процедура при задержании. Результаты заносятся в базу. Если данный человек еще где-то «засветится», на него будут все данные. Второй точкой рейда стал рынок у ТРК «Космос». Одна из женщин просила правоохранителей проверить один из ларьков. По ее словам, иностранцы, работающие там, не служили в армии. Проверка показала, что иностранцы состоят на воинском учете. Но вручать повестки им не стали, так как это не входит в полномочия полиции. В одном из павильонов внимание привлек гражданин Таджикистана. Он уверял, что оформлял патент на ведение трудовой деятельности и сейчас занимается его переоформлением. Но при проверке выяснилось, что каждые три месяца он выезжал и снова въезжал в РФ. На логичный вопрос «зачем?» дать ответа он не смог. Мужчину задержали для выяснения обстоятельств. В пресс-службе ГУ МВД по региону целью рейда назвали выявление работодателей, использующих незаконный труд иностранных граждан, а также соблюдение требований постановления губернатора Челябинской области «Об установлении запрета на привлечение иностранцев к трудовой деятельности по патенту по отдельными видам экономической деятельности». Кроме того, в ходе рейда проверяются лица, приобретшие российское гражданство на предмет постановки на воинский учет. Рейды по местам концентрации иностранцев проводятся на постоянной основе. Работа в данном направлении будет продолжена. Сотрудники полиции напоминают, что сообщить информацию о фактах нарушения миграционного законодательства можно по телефону 02/102.