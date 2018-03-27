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27 марта 2018
17:17  27 марта 2018 0

Опубликован список погибших и пропавших без вести при пожаре в Кемерове

Мемориал у Кемеровского торгпредства. МОСКВА, мягкие игрушки, кемерово, мемориал, цветы, траур
На пожаре погибли десятки детейФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
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Мэрия Кемерова опубликовала список погибших и пропавших без вести в сгоревшем ТЦ «Зимняя вишня». Согласно последним данным, пропавшими без вести считаются 38 человек, из них 26 — это дети.

Также установлены личности 25 погибших. Двенадцать тел принадлежит взрослым, остальные дети, пишет RT. Полный список погибших, госпитализированных и пропавших без вести опубликован на сайте администрации Кемерова.

В страшном пожаре погибло 64 человека, примерно столько же пострадали. Завтра, 28 марта, в России объявлен общенациональный траур. Будут приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.

Данил Бардин
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