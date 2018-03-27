Опубликован список погибших и пропавших без вести при пожаре в Кемерове

17:17 27 марта 2018 0

На пожаре погибли десятки детей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Мэрия Кемерова опубликовала список погибших и пропавших без вести в сгоревшем ТЦ «Зимняя вишня». Согласно последним данным, пропавшими без вести считаются 38 человек, из них 26 — это дети.

Также установлены личности 25 погибших. Двенадцать тел принадлежит взрослым, остальные дети, пишет RT. Полный список погибших, госпитализированных и пропавших без вести опубликован на сайте администрации Кемерова.

В страшном пожаре погибло 64 человека, примерно столько же пострадали. Завтра, 28 марта, в России объявлен общенациональный траур. Будут приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.