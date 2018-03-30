Пушков допустил арест российских активов в США

01:07 30 марта 2018 0

Алексей Пушков не исключает, что США арестуют российские активы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сенатор Алексей Пушков допустил «второй раунд» враждебных действий со стороны властей США. Следующий недружественный шаг со стороны американских властей, по его мнению, станет ответом на высылку их дипломатов из России, которую Вашингтон ожидал. Об этом политик заявил на своей странице в Twitter.

По словам Пушкова, выдворение дипломатов США и закрытие их консульства является единственно возможным ответом с российской стороны. «Не думаю, что этого не ожидали в Вашингтоне. Не исключен второй раунд враждебных действий со стороны США — таких, как арест российских активов, который допустил посол США Хантсман», — написал сенатор.

Как уже сообщало «URA.RU», американский посол США в России Джон Хантсман не исключил ареста российских активов в Соединенных Штатах из-за дела об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Однако, дипломат надеется, что к таким мерам Вашингтон не прибегнет.

Напомним, российские власти отозвали согласие на работу американского генконсульства в Санкт-Петербурге и объявили персонами нон-гранта двух сотрудников генконсульства США в Екатеринбурге. Помимо них, покинуть страну придется еще 58 работникам американского посольства в Москве.