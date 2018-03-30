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30 марта 2018
29 марта 2018
28 марта 2018
12:17  30 марта 2018 1

Директор правительственного департамента ХМАО покидает должность. Его заметили в министерстве РФ

Подписание соглашения по дорожному строительству между ХМАО и Свердловской областью. Екатеринбург, сысоев анатолий, подписание соглашения, фомагин валерий
Департамент дорожного хозяйства и транспорта Югры остался без руководителяФото: Екатерина Кураева © URA.RU

Директор югорского департамента дорожного хозяйства и транспорта Валерий Фомагин покидает свою должность. Об этом 30 марта «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника, решение об увольнении принял сам Фомагин, который нашел для себя более интересную должность. В департаменте общественных и внешних связей информацию источника подтвердили, сообщив, что Фомагин с 28 марта по собственному желанию освобожден от должности в связи с переходом на новое место работы. Здесь добавили, что исполняющей обязанности директора департамента назначена Ольга Солнова, которая работала заместителем директора департамента с 2013 года.

Валерий Фомагин занимал пост директора департамента с 2016 года. Он занимался вопросами строительства в ХМАО нового моста через Обь. Именно Фомагин посещал Министерство транспорта РФ и проводил переговоры по поводу федеральных дотаций на строительство объекта за счет средств системы «Платон». Также Фомагин входит в наблюдательный совет авиакомпании «ЮТэйр».

По одной из неофициальных версий, Фомагин нашел новое место работы в Москве. «Он очень часто ездил в рабочие поездки по федеральным министерствам, именно там его заметили, оценили и предложили должность», — комментирует собеседник. Получить комментарий самого Фомагина на момент публикации материала не удалось. Чиновник не ответил на звонки журналиста агентства.

Игорь Волосин
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