{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Новый замминистра ЖКХ Свалов назначен Тунгусовым собирать дань с 4,5 млн свердловчан
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,26
Динамика за 2 недели
Евро 70,56
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
30 марта 2018
29 марта 2018
28 марта 2018
14:41  30 марта 2018 0

Дело курганского «Ганнибала Лектера», откусившего медсестре нос и уши, передано в суд

Анатолию Ежкову грозит наказание до 10 лет колониифото: фрагмент передачи «Мужское и Женское» «Первого канала»

Уголовное дело жителя Кургана Анатолия Ежкова, который зверски избил и искусал свою любовницу, направлено в Курганский городской суд. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Ему может быть назначено наказание до 10 лет лишения свободы.

По данным следствия, в октябре 2017 года 45-летний Ежков в состоянии наркотического опьянения избил свою знакомую руками и ногами в комнате общежития. При этом он несколько раз ударил женщину головой об пол и искусал ее лицо и тело. После этого Ежков пытался задушить свою жертву электрическим кабелем, но женщина оказала ему активное сопротивление. Соседи, услышав крики в комнате, вызвали полицию.

«URA.RU» подробно описывало этот инцидент. Как рассказала сама жертва, Ежков четыре часа истязал ее и пытался задушить, «но руки скользили из-за крови». В результате нападения Ежкова внешность потерпевшей была обезображена: у нее был надкушен нос, откушены мочки ушей. После публикации федеральные каналы устроили в Кургане битву за главных «героев» драмы. Ежков, находясь под подпиской о невыезде, пытался уехать в Москву, на ток-шоу «Мужское и женское», но был задержал и помещен в СИЗО. В итоге передача вышла с записанным интервью Ежкова: он во всем обвинил свою жертву, которая якобы принимала наркотики.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров