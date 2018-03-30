Дело курганского «Ганнибала Лектера», откусившего медсестре нос и уши, передано в суд

Уголовное дело жителя Кургана Анатолия Ежкова, который зверски избил и искусал свою любовницу, направлено в Курганский городской суд. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Ему может быть назначено наказание до 10 лет лишения свободы.
По данным следствия, в октябре 2017 года 45-летний Ежков в состоянии наркотического опьянения избил свою знакомую руками и ногами в комнате общежития. При этом он несколько раз ударил женщину головой об пол и искусал ее лицо и тело. После этого Ежков пытался задушить свою жертву электрическим кабелем, но женщина оказала ему активное сопротивление. Соседи, услышав крики в комнате, вызвали полицию.
«URA.RU» подробно описывало этот инцидент. Как рассказала сама жертва, Ежков четыре часа истязал ее и пытался задушить, «но руки скользили из-за крови». В результате нападения Ежкова внешность потерпевшей была обезображена: у нее был надкушен нос, откушены мочки ушей. После публикации федеральные каналы устроили в Кургане битву за главных «героев» драмы. Ежков, находясь под подпиской о невыезде, пытался уехать в Москву, на ток-шоу «Мужское и женское», но был задержал и помещен в СИЗО. В итоге передача вышла с записанным интервью Ежкова: он во всем обвинил свою жертву, которая якобы принимала наркотики.