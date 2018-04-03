22:18 03 апреля 2018 1

Юноша получил медаль «Доблесть и отвага» Фото: группа «Росгвардия Кемеровской области», «ВКонтакте»

Управление Росгвардии по Кемеровской области пригласило на работу сотрудника торгового центра «Зимняя вишня» Александра Калачева, который во время крупного пожара 25 марта спас несколько семей. Информация об этом появилась на странице ведомства во «ВКонтакте».

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии, Калачев в момент возгорания находился на третьем этаже ТЦ и мог спокойно спуститься на улицу. Вместо этого молодой человек побежал на четвертый этаж и вывел несколько семей из зоны пожара, за что его наградили медалью «Доблесть и отвага». Сотрудники Росгвардии выразили свое восхищение храбростью и самоотверженностью кемеровчанина. «Впереди у Александра защита диплома и служба в армии, после которой мы с удовольствием приглашаем его в Росгвардию. Такие люди нам нужны», — написали представители ведомства.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. Его жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Очаг возгорания находился на четвертом этаже, где было несколько кинозалов и детские зоны с аттракционами. В качестве версий причин произошедшего назвали короткое замыкание электропроводки и поджог. Президент РФ Владимир Путин объявил 28 марта днем национального траура по жертвам страшной трагедии.