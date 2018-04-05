Власти Украины заявили о 300-летней войне с Россией

10:26 05 апреля 2018 0

По словам Грымчака, конфликт между странами продолжится после освобождения Донбасса Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Заместитель министра Украины по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак заявил, что противостояние между Москвой и Киевом идет на протяжении трех столетий. При этом попытки России, по его мнению, расшатать обстановку в соседнем государстве будут продолжаться даже после освобождения Донбасса.

«Это не закончится даже после освобождения Донбасса, я думаю, это будет в более-менее ближайшее время, условно говоря. Но все равно война продолжится. Она идет 300 лет», — цитирует Грымчака телеканал 360. По его словам, Москва старается «дестабилизировать обстановку» внутри Украины, а «попытки расшатать ситуацию под тем или иным соусом» будут продолжаться дальше, уточняет агентство Nation News.

Высказывания политика вызвали бурную реакцию среди интернет-пользователей, отмечает «Федеральное агентство новостей». Они начали подшучивать над заявлением: «Чем их там кормят, что они все с ума посходили? Ну, должно же быть какое-то чувство самосохранения…», «Ну комики…», «Война будет до завтрака, в обед наш парад на Крещатике, а вечером концерт Газманова на Майдане, который мы предварительно шампунем отмоем».

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, рассуждая о строительстве моста через Керченский пролив, «присоединил» к своей стране два новых региона: Крым и Кубань. Он отметил, что новый путепровод принесет Украине финансовые убытки.