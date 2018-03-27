Украинский министр с помощью Крымского моста «присоединил» к своей стране два российских региона

21:17 27 марта 2018 0

Мост через Керченский пролив принесет Украине большие убытки Фото: Официальный информационный сайт строительства Крымского моста

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, рассуждая о строительстве моста через Керченский пролив, «присоединил» к своей стране два новых региона: Крым и Кубань. В то же время он отметил, что новый путепровод принесет Украине большие финансовые убытки.

«С политической точки зрения я вижу, что это мост, который соединит украинский Крым и украинскую Кубань», — заявил Омелян. Он также добавил, что от введения в эксплуатацию Керченской переправы Украина понесет убытки. «Это десятки миллионов гривен, по предварительным подсчетам», — цитирует его слова RT.

В мае 2018 года на Керченском мосту должен состояться запуск автомобильной части, в декабре 2019 года — движение по железнодорожным путям. Мост и прилегавшие к нему автомобильные подъезды должны стать частью автострады А-290 Керчь—Новороссийск.