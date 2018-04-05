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06 апреля 2018
05 апреля 2018
23:39  05 апреля 2018 0

Власти Крыма рассказали о перспективах полуострова в составе Украины

Коктебель, клипарт, море, курорт, коктебель, природа крыма
Власти Крыма вспоминают украинское прошлое полуострова как страшный сонФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Крым вернулся в состав России
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Крым, оставаясь в составе Украины, находился бы в полной экономической разрухе и «с чертополохом на полях». С такой оценкой выступил вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Поводом для высказывания крымского депутата стали слова главы правительства Украины Владимира Гройсмана, ранее заявившего, что полуостров, как и непризнанные республики Донбасса, могли процветать, если бы не пытались выйти из состава страны. Комментируя речь главы украинского кабмина, Фикс также напомнил, что в большинстве регионов Украины по-прежнему наблюдается экономический упадок и обнищание населения.

«Можно было бы согласиться с Гройсманом. Если бы Крым был в составе Украины, то он сегодня процветал бы чертополохом и бурьяном на полях, разрухой, тиной в озерах и реках. Процветал бы сединами людскими, слезами и проклятиями в адрес центральной власти Украины. Здесь Гройсман, конечно, на сто процентов прав» — цитирует Фикса РИА «Новости».

Ранее замминистра Украины по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак заявил, что противостояние между Москвой и Киевом продолжается 300 лет и не завершится даже после урегулирования конфликта в Донбассе. Высказывание чиновника вызвала волну троллинга и шуток в соцсетях.

Сергей Макеев
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