Власти Крыма рассказали о перспективах полуострова в составе Украины

23:39 05 апреля 2018 0

Власти Крыма вспоминают украинское прошлое полуострова как страшный сон Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Крым, оставаясь в составе Украины, находился бы в полной экономической разрухе и «с чертополохом на полях». С такой оценкой выступил вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Поводом для высказывания крымского депутата стали слова главы правительства Украины Владимира Гройсмана, ранее заявившего, что полуостров, как и непризнанные республики Донбасса, могли процветать, если бы не пытались выйти из состава страны. Комментируя речь главы украинского кабмина, Фикс также напомнил, что в большинстве регионов Украины по-прежнему наблюдается экономический упадок и обнищание населения.

«Можно было бы согласиться с Гройсманом. Если бы Крым был в составе Украины, то он сегодня процветал бы чертополохом и бурьяном на полях, разрухой, тиной в озерах и реках. Процветал бы сединами людскими, слезами и проклятиями в адрес центральной власти Украины. Здесь Гройсман, конечно, на сто процентов прав» — цитирует Фикса РИА «Новости».

Ранее замминистра Украины по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак заявил, что противостояние между Москвой и Киевом продолжается 300 лет и не завершится даже после урегулирования конфликта в Донбассе. Высказывание чиновника вызвала волну троллинга и шуток в соцсетях.