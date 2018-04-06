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Главные новости Челябинской области
19:11  06 апреля 2018 0

Главе челябинского СКР прочат отставку после визита зама Бастрыкина

Заседание Законодательного собрания Челябинской области. Челябинск, чернятьев денис
Денис Чернятьев (на фото) может покинуть пост после визита Ильи ЛазутоваФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Перестановки в силовых ведомствах
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По итогам визита в Челябинск заместителя председателя Следственного комитета России Ильи Лазутова может быть принято кадровое решение в отношении руководителя следственного управления СКР по региону Дениса Чернятьева. Он может возглавить аналогичную структуру в соседнем регионе или повторить путь своего свердловского коллеги Валерия Задорина, уволенного указом президента Владимира Путина, передают корреспонденты «URA.RU» со ссылкой на собственные источники в силовом ведомстве.

В пользу отставки челябинца говорит серия скандалов, произошедшая в первом квартале. Так, глава СКР Александр Бастрыкин уволил нескольких сотрудников СУ СКР по Челябинской области после жалобы жительницы Златоуста на ненадлежащее расследование дела о гибели ее ребенка во время лечения в одной из частных клиник. Перед этим объявили в международный розыск бывшего следователя следственного отдела по Металлургическому району Челябинска Алексея Батищева, который вместе с его задержанным коллегой Денисом Гуламовым обвиняется в фальсификации доказательств по уголовным делам. А бывшего замначальника следственного отдела по Курчатовскому району Челябинска Александра Есипова арестовали по обвинению в получении взяток. Кроме того, в прошлом году был арестован бывший старший следователь второго отдела СУ СКР Александр Козлов также по обвинению в коррупции.

Однако один из источников в самом следственном комитете уверяет, что Дениса Чернятьева переведут на пост руководителя в один из соседних регионов. Как вариант рассматривается тюменское СУ СКР, чей руководитель Михаил Богинский возглавляет ведомство с 2007 года и, как говорят в регионе, что он уже «сидит на чемоданах» в ожидании новой должности. Их свердловский коллега Валерий Задорин приказом Александра Бастрыкина уже отстранялся от должности в связи с волокитой при расследовании уголовного дела о невыплате зарплаты работникам ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий», руководство которого президент Владимир Путин назвал «борзотой».

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Несколько дней назад зампред СКР Илья Лазутов в течение 28 часов проводил прием граждан в Екатеринбурге. Уехал с огромной пачкой жалоб. После этого Задорин оказался в отставниках. А на следующей неделе Лазутов прилетает в Челябинск.

«Илья Лазутов курирует главное следственное управление СКР. В Челябинске он тоже проведет прием граждан и оценит работу следователей на месте. Скандалы в силовых структурах есть почти везде. Но есть и показатели раскрываемости. Вопрос в том, как все они будут интерпретированы руководством», — полагает челябинский силовик.

Пресс-службе СУ СКР по Челябинской области отказались комментировать тему будущего своего руководства. Однако сообщили, что Илья Лазутов прилетает в Челябинск на следующей неделе. 11 апреля он намерен весь день проводить прием жителей с жалобами на доследственные проверки и расследования уголовных дел,, а также с обращениями о признаках преступлений.

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.RU»
Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
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