Звезда сериала «Возвращение Мухтара» умерла в пасхальную ночь

Заслуженная артистка России Анжелика Волчкова скончалась в ночь на Пасху. Актрисе театра и кино, работавшей в театре «Школа современной пьесы», было всего 47 лет.
«Анжелика Волчкова скончалась после тяжелой болезни. Она была очень молода и очень талантлива. Необыкновенно красива и столь же умна. Она была добра, полна любви и света», — цитирует заявление пресс-службы театра RT. «Воцерковленные люди говорят: умершие в Пасху попадают в рай», — говорят ее коллеги.
На сцене театра «Школа современной пьесы» Волчкова выступала с 1995 года, исполняя главным образом комедийные и острые роли. Последней их стала главная женская роль в премьере спектакля «Шинель/Пальто» по Гоголю. В 2004 году ее удостоили звания «Заслуженная артистка России». Широкому кругу российских зрителей Волчкова известна по сериалам «Возвращение Мухтара», «Лондонград» и «Громовы. Дом надежды».
Прощание с Анжеликой Волчковой состоится 10 апреля в театре «Школа современной пьесы» по адресу: Пресненский вал, 27-29, в 15:00. По просьбе родных, актрису похоронят на родине, в Пензе