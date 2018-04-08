{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Белый дом, ожидая отставки, завис в «Одноклассниках». Дворкович собрал вещи. Уралец перевелся в правительство РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,83
Динамика за 2 недели
Евро 70,71
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
08 апреля 2018
Главные новости Москвы
17:29  08 апреля 2018 1

Звезда сериала «Возвращение Мухтара» умерла в пасхальную ночь

Волчкову считали одной из самых красивых и интеллигентных актрис РоссииФото: сайт театра «Школа современной пьесы»

Заслуженная артистка России Анжелика Волчкова скончалась в ночь на Пасху. Актрисе театра и кино, работавшей в театре «Школа современной пьесы», было всего 47 лет.

«Анжелика Волчкова скончалась после тяжелой болезни. Она была очень молода и очень талантлива. Необыкновенно красива и столь же умна. Она была добра, полна любви и света», — цитирует заявление пресс-службы театра RT. «Воцерковленные люди говорят: умершие в Пасху попадают в рай», — говорят ее коллеги.

На сцене театра «Школа современной пьесы» Волчкова выступала с 1995 года, исполняя главным образом комедийные и острые роли. Последней их стала главная женская роль в премьере спектакля «Шинель/Пальто» по Гоголю. В 2004 году ее удостоили звания «Заслуженная артистка России». Широкому кругу российских зрителей Волчкова известна по сериалам «Возвращение Мухтара», «Лондонград» и «Громовы. Дом надежды».

Прощание с Анжеликой Волчковой состоится 10 апреля в театре «Школа современной пьесы» по адресу: Пресненский вал, 27-29, в 15:00. По просьбе родных, актрису похоронят на родине, в Пензе

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров