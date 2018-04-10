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10 апреля 2018
09 апреля 2018
15:38  10 апреля 2018 0

Мэрию Сургута покидает влиятельная чиновница. Она не выдержала конфликта коллег с предпринимателями

Собрание городской ассоциации частных предпринимателей. Сургут, гаврикова дарья, шерстнева анна, мединцева светлана
Дарья Гаврикова (в центре) планирует уйти из администрации СургутаФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Замначальника управления экономики и стратегического планирования администрации Сургута Дарья Гаврикова планирует покинуть мэрию. Об этом «URA.RU» сообщили несколько источников в бизнес-сообществе города.

По сведениям инсайдеров, на решение Гавриковой повлиял конфликт между администрацией и местными индивидуальными предпринимателями. Чиновница пыталась отстоять позицию бизнесменов, но потерпела неудачу. «Гаврикова сказала, что работать так не может, что весь ее многолетний труд выброшен на свалку, и она уходит», — рассказал источник.

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Сама Дарья Гаврикова от комментариев пока что отказалась, отметив лишь, что окончательное решение она будет принимать после ближайшего отпуска. Гаврикова считается влиятельной чиновницей, в администрации она работает еще со времен мэра Александра Сидорова и ранее возглавляла управление потребительского рынка и развития предпринимательства, курируя взаимодействие мэрии с бизнесом.

Конфликт, из-за которого уходит Гаврикова, сейчас уже почти разрешен — предприниматели постепенно соглашаются на условия мэрии. Как ранее сообщало «URA.RU», местные торговцы обвинили в начале года администрацию Сургута в незаконных отказах в продлении договоров аренды на землю под ларьки, что привело бы к ликвидации 200 торговых точек. «Ипешники» ранее направляли жалобы в адрес президента России Владимира Путина, губернатора округа Натальи Комаровой и окружного прокурора Евгения Ботвинкина с просьбой спасти их киоски, а также угрожали акциями протеста. Добавим, в мэрии ранее объясняли, что договоры не продлевают предпринимателям, которые нарушали закон и имели задолженности по налогам.

Антон Степыгин
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