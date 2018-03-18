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15:55  18 марта 2018 0

Попытка группы сургутян шантажировать власть на выборах президента России обернулась конфузом. ФОТО

Предприниматели попозировали и разошлисьФото: Леонид Тарабанов

В Сургуте прошел несогласованный митинг местных предпринимателей, который никто не заметил. На акцию протеста пришло всего несколько человек.

Об угрозе провести масштабный митинг 18 марта, в день выборов президента, владельцы ларьков заявили в самом начале конфликта с мэрией. Акцию протеста «ипэшникам» не согласовали — 18 марта на заявленном месте возле СурГУ проходит акция «Молодой гвардии», но бизнесмены все равно пришли. Корреспондентам агентства найти предпринимателей не удалось. Уже после митинга выяснилось, почему — вместо масштабной акции протеста с сотнями участников пришли всего несколько человек. Подтверждающие фотографии есть в распоряжении «URA.RU».

Митинг не удался. Бизнесмены рассчитывают, что власть все-таки пойдет на уступки, но поводы для шантажа кончились
Фото: Леонид Тарабанов

Лидер «ларечников» Леонид Тарабанов запутался в показаниях: сначала заявил, что его соратники вышли на акцию протеста, а позднее отказался комментировать количество участников митинга и даже заявил, что никакое мероприятие предприниматели не устраивали. «Нам не дали проводить митинг, они подложное письмо дали, якобы там с 8 утра до 22 вечера другое мероприятие. Я там был, никакого другого митинга там не было», — заявил Тарабанов, добавив, что бизнесмены достигли ряда договоренностей с мэрией.

Как ранее сообщало «URA.RU», предприниматели обвинили администрацию Сургута в незаконных отказах в продлении договоров аренды на землю под их ларьками. В городе планируется ликвидировать порядка 200 торговых точек. Владельцы ларьков направляли жалобы в адрес президента России Владимира Путина, губернатора округа Натальи Комаровой и окружного прокурора Евгения Ботвинкина с просьбой спасти их киоски. Добавим, «ипэшники» и не скрывали, что запланированный на 18 марта митинг — это попытка шантажа местной власти с помощью выборов главы государства.

Антон Степыгин
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