Четырехлетняя пермячка попала в «Книгу рекордов России»

Четырехлетняя Катя Яппарова из Перми смогла сделать 800 приседаний чуть больше чем за полчаса и таким образом установила рекорд России. Пермячка превзошла предыдущее достижение в 507 приседаний, которое было установлено другим ребенком несколько лет назад.
В середине марта родители Кати Яппаровой решили записать видеоролик с приседаниями дочери и отправить его в редакцию телепередачи «Я могу!», пишет «АиФ-Прикамье». В итоге уже в апреле они получили сертификат о том, что достижение девочки занесено в «Книгу рекордов России».
Родители пермячки рассказали, что такие физические нагрузки даются ей легко и порой она приседает и по тысяче раз. Причем проявлять свои способности она начала с самого раннего возраста. «В полтора года Катя начала много и без устали ходить пешком. Бабушка у нас живет за семь километров. Сначала мы проходили пешком часть этого пути, затем весь, а вскоре и туда-обратно начали гулять», — рассказал отец девочки. В детском саду она принимает участие во всех спортивных соревнованиях, а вскоре собирается пойти в секцию по спортивным танцам.