{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Белый дом, ожидая отставки, завис в «Одноклассниках». Дворкович собрал вещи. Уралец перевелся в правительство РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,37
Динамика за 2 недели
Евро 76,85
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
10 апреля 2018
09 апреля 2018
08 апреля 2018
07 апреля 2018
Главные новости Пермского края
17:46  10 апреля 2018 0

Четырехлетняя пермячка попала в «Книгу рекордов России»

Зарядка у театра Драмы. Екатеринбург, свердловская область, зарядка, екатеринбург, спорт, физкультура, зож, здоровый образ жизни, приседания
Девочка смогла сделать 800 приседанийФото: Александр Ельчищев © URA.RU

Четырехлетняя Катя Яппарова из Перми смогла сделать 800 приседаний чуть больше чем за полчаса и таким образом установила рекорд России. Пермячка превзошла предыдущее достижение в 507 приседаний, которое было установлено другим ребенком несколько лет назад.

В середине марта родители Кати Яппаровой решили записать видеоролик с приседаниями дочери и отправить его в редакцию телепередачи «Я могу!», пишет «АиФ-Прикамье». В итоге уже в апреле они получили сертификат о том, что достижение девочки занесено в «Книгу рекордов России».

Родители пермячки рассказали, что такие физические нагрузки даются ей легко и порой она приседает и по тысяче раз. Причем проявлять свои способности она начала с самого раннего возраста. «В полтора года Катя начала много и без устали ходить пешком. Бабушка у нас живет за семь километров. Сначала мы проходили пешком часть этого пути, затем весь, а вскоре и туда-обратно начали гулять», — рассказал отец девочки. В детском саду она принимает участие во всех спортивных соревнованиях, а вскоре собирается пойти в секцию по спортивным танцам.

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров