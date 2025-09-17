Пермский краевой суд признал слово «овца» оскорбительным

В сентябре 2024 года Лысьвенский городской суд Пермского края рассмотрел дело по иску местной жительницы. Она потребовала взыскать с другой женщины компенсацию морального вреда. Во время конфликта ответчица назвала истицу «овцой». Она расценила данное выражение как унижение достоинства и просила за страдания 20 тысяч рублей.
«Рассматривая иск, суд первой инстанции пришел к выводу, что это слово отражает субъективное мнение о личности и не является прямым оскорблением. Суд сослался на толкования из Словаря русского языка, где в переносном значении термин определяется — как человек, сбившийся с правильного пути. Кроме того, в ходе разбирательства был изучен Словарь русской брани. В нем слово не значится среди оскорбительных выражений. В удовлетворении иска было отказано», — сообщает ГУ ФССП по Пермскому краю в telegram-канале.
Истец не согласилась с таким решением и подала апелляцию. В Пермском краевом суде была проведена лингвистическая экспертиза. Специалисты заключили, что слово «овца» в данном контексте носит негативно-оценочный характер.
В результате апелляционная инстанция отменила предыдущее решение и вынесла новый судебный акт. 41-летней ответчице предстояло компенсировать вред, однако должница добровольно свои обязательства не исполнила. Как итог, к ней применили санкции. После этого исполнительное производство завершилось фактическим исполнением.
