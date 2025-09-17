Пермское предприятие не платило сотрудникам зарплату и отпускные

На одном из коммерческих предприятий Перми прокуратура Мотовилихинского района выявила факты задержки выплаты зарплаты и компенсаций за неиспользованный отпуск. Нарушения коснулись 23 сотрудников.
«Фирма занимается производством подъемно-транспортного оборудования. В организации также не была проведена обязательная специальная оценка условий труда работников», — сообщает прокуратура Пермского края в telegram-канале.
После вмешательства прокуратуры задолженность по заработной плате перед работниками была полностью погашена, а также произведены соответствующие компенсационные выплаты за просрочку. В настоящее время инициированы и мероприятия по проведению специальной оценки условий труда.
