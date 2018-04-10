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10 апреля 2018
09 апреля 2018
20:56  10 апреля 2018 0

Руководство школы в ХМАО, где случилась поножовщина, отстранят от работы

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По поручению губернатора округа создали спецкомиссиюФото: depositphotos.com © URA.RU

Руководство школы №6 в югорском городе Радужный, где произошла поножовщина между учащимися, отстранят от работы. Об этом заявил заместитель губернатора ХМАО-Югры Всеволод Кольцов.

«Прорабатывается вопрос об отстранении на период проведения проверки от исполнения обязанностей директора школы, его заместителя по воспитательной работе и классного руководителя», — пояснил Кольцов. Об этом сообщили на сайте администрации региона. Также пострадавшему ребенку обеспечили всю необходимую медицинскую помощь. Врачи оценили его состояние как средней степени тяжести. Ситуацию контролирует лично директор департамента здравоохранения округа.

Губернатор автономного округа Наталья Комарова для расследования инцидента поручила организовать специальную комиссию, куда вошли специалисты департамента образования и молодежной политики Югры, работники комиссии по делам несовершеннолетних и управления МВД по Югре.

Ранее URA.RU сообщало, что два старшеклассника в югорской школе №6 в Радужном повздорили. Один подросток нанес несколько ножевых ранений другому. Пострадавшего госпитализировали. В настоящий момент причины конфликта выясняются.

Иван Шестак
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