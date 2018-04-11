Игра The Mooseman или «Человеколось», созданная командой пермских разработчиков «Мортёшка», появится в магазинах «Play market» и «Appstore». Установить ее на телефон можно будет уже с 17 апреля.
О дате выхода игры для платформы iOS и Android сообщили сами разработчики на своей официальной странице «ВКонтакте». Игрок в ней выступает в роли Человеколося — мифического существа из легенд финно-угорских народов. С помощью своих способностей он проходит несколько уровней: мир мертвых, мир людей и верхний мир. Действие игры происходит в землях пермской чуди. Жанр игры описывается как platformer\adventure.
Ранее «URA.RU» сообщало, что пермский студент вошел в топ-20 лучших программистов в мире. Богдан Прищенко победил на очном этапе грантовой программы от фонда Botan Investment, который поддерживает спортивное программирование в России.