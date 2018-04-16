Аваков рассказал, чему Украина может научить весь мир

07:29 16 апреля 2018 0

Министр внутренних дел Украины обвинил Россию во вмешательстве в выборы и кибератаках Фото: wikipedia.org

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что все страны могут перенять опыт Украины по противодействию гибридной войне со стороны России. С такими словами он выступил накануне визита в США.

«Мы готовы перенимать опыт многих передовых стран, но в вопросе противодействия гибридной войне со стороны России весь мир должен учиться у нас», — сказал Аваков. Он также обвинил Россию во вмешательстве в избирательные процессы во многих странах, кибератаках и причастности к отравлению Сергея Скрипаля в Лондоне, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Между тем, в начале апреля Россия возбудила уголовное дело против министра внутренних дел Украины, пишет «Национальная служба новостей». Он обвиняется в том, что лишил возможности российских граждан, находящихся на территории Украины, голосовать во время президентских выборов 18 марта. По приказу Авакова россиян не пропускали на избирательные участки.