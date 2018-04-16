Роструд напомнил, как страна будет отдыхать в мае

13:44 16 апреля 2018 0

Россиян ждут длинные выходные Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В первую неделю мая россияне будут работать только два дня и при этом получат четыре выходных подряд. Но для этого придется немного потрудиться дополнительно в другие дни, напоминает Роструд.

Фактически, рабочими от первой недели мая остаются только 3 и 4 числа, но при этом предпраздничная неделя будет шестидневной: выходной день с субботы, 28 апреля, переносится на понедельник, 30 апреля. При этом среда, 2 мая, будет нерабочим днем за счет переноса выходного дня с 7 января, который в этом году приходился на воскресенье. «Таким образом, после длинной рабочей недели россияне будут отдыхать четыре дня подряд, с воскресенья, 29 апреля, по среду 2 мая включительно», — цитирует телеканал 360 объяснение Роструда.

При этом на 9 мая в этом году длинных выходных не предполагается. Как отмечают в ведомстве, праздник делит неделю ровно пополам, и его сложно присоединить к выходным. Но в предпраздничный вторник, 8 мая, рабочий день будет короче на 1 час.