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16 апреля 2018
Главные новости Москвы
23:09  16 апреля 2018 0

Лолиту не пускают в Киев на выпускной дочери

Лолите Милявской запрещен въезд в родную странуФОТО: страница Лолиты Милявской в Instagram

Российская певица Лолита Милявская не сможет посетить выпускной дочери Евы, проживающей в Киеве, из-за того, что она включена в черный список сайта «Миротворец». По словам артистки, сразу после окончания школы девочка переедет в Москву, где начнет готовиться к поступлению в вуз.

В беседе с журналистами Милявская уточнила, что проблемы выбора учебного заведения для дочери пока нет — Еве придется подтянуть русский язык и знания по ряду предметов. Певица отметила, что на выпускной ее девочка пойдет в шикарном костюме от Valentino, который они вместе выбирали во время последнего визита Евы в Москву.

«Хочу, чтобы она стала переводчиком — литературным, техническим, каким угодно. Но знаю точно, что на Украине она учиться не будет. И в Лондон не поедет — там наркотики, да и принц женится, моей там уже делать нечего», — заявила певица порталу «Дни.ру».

Ранее Милявская призналась, что после развода с Александром Цекало на протяжении года употребляла наркотики. По словам певицы, ей повезло, что рядом не оказалось людей, которые могли подсадить ее на другие вещества.

Виктор Жуков
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