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25 марта 2018
20:18  25 марта 2018 0

Лолита призналась в наркотической зависимости

Милявская Лолита, милявская лолита, певица лолита
Лолита целый год принимала наркотические веществаФото: wikimedia.org

Популярная певица Лолита Милявская рассказала, что тяжело переносила развод с Александром Цекало и употребляла наркотики. Ей даже пришлось проходить специальное лечение в больнице.

Развод пагубно сказался на здоровье и психике Лолиты, от этом сама звезда рассказала журналу StarHit. Милявская призналась, что после развода два месяца лежала в клинике. «У меня было малокровие, я ходила, как скелет, худая. Даже кровь не могли взять. Тогда я два месяца пролежала на больничной койке. Мы много разговаривали с моим лечащим врачом по душам, также были и оздоровительные процедуры», — цитирует певицу StarHit.

Однако даже после лечения певица не смогла полностью прийти в себя и целый год принимала наркотики. «Да, у меня была наркотическая зависимость в те периоды, но совсем короткая. Это даже была не зависимость. Где-то в 40 я начала, в 41 закончила и больше ни к чему подобному не прикасалась. Слава Богу, рядом не было людей, которые бы познакомили меня с другими разновидностями препаратов», — рассказала Милявская.

Ранее «URA.RU» писало о конфликте между Лолитой и ее бывшим сопродюсером Еленой Кипер. Женщины не смогли поделить авторские отчисления. Лолита обвинила Кипер в мошенничестве и заявляла о желании обратиться в суд.

Виктор Жуков
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