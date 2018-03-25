Лолита призналась в наркотической зависимости

Популярная певица Лолита Милявская рассказала, что тяжело переносила развод с Александром Цекало и употребляла наркотики. Ей даже пришлось проходить специальное лечение в больнице.
Развод пагубно сказался на здоровье и психике Лолиты, от этом сама звезда рассказала журналу StarHit. Милявская призналась, что после развода два месяца лежала в клинике. «У меня было малокровие, я ходила, как скелет, худая. Даже кровь не могли взять. Тогда я два месяца пролежала на больничной койке. Мы много разговаривали с моим лечащим врачом по душам, также были и оздоровительные процедуры», — цитирует певицу StarHit.
Однако даже после лечения певица не смогла полностью прийти в себя и целый год принимала наркотики. «Да, у меня была наркотическая зависимость в те периоды, но совсем короткая. Это даже была не зависимость. Где-то в 40 я начала, в 41 закончила и больше ни к чему подобному не прикасалась. Слава Богу, рядом не было людей, которые бы познакомили меня с другими разновидностями препаратов», — рассказала Милявская.
Ранее «URA.RU» писало о конфликте между Лолитой и ее бывшим сопродюсером Еленой Кипер. Женщины не смогли поделить авторские отчисления. Лолита обвинила Кипер в мошенничестве и заявляла о желании обратиться в суд.