Возле перинатального окружного центра в Нижневартовске врачи обнаружили ребенка. С завернутым в одеяло малышом было послание. Об этом «URA.RU» рассказали в УМВД России по ЯНАО.
По данным полиции, младенца к роддому подкинули 16 апреля, в 7 утра. В дверь перинатального центра позвонил неизвестный и скрылся. Когда врачи открыли дверь, увидели лежащего на скамейке малыша. Вместе с новорожденным мальчиком в одеяло была вложена записка: «Назовите Сашей». Врачи обследовали малыша и констатировали, что ребенок здоров, его возраст — 39-40 недель. Сейчас правоохранительные органы ищут мать ребенка и выясняют все обстоятельства произошедшего, — пояснила нашему агентству сотрудник пресс-службы УМВД России по ХМАО-Югре Наталья Мугалева.
Ситуацию начали бурно обсуждать в соцсетях. «Бедный малыш, он только родился, а его уже так предали. Плакать хочется… Ужас, как жалко малыша… Камеры же должны быть возле роддома… Возможно, и не по своему желанию она оставила ребенка. Пусть полиция разбирается… Оставила ребенка в безопасности, не бросила, в остальном — Бог ей судья… Главное, что малыш живой! А не в мусорке найден. Еще и с запиской», — пишут ямальцы в паблике «ЧП в Нижневартовске» во «ВКонтакте».
Как ранее сообщало «URA.RU», в марте этого года в Сургуте дворники обнаружили в мусорном баке труп младенца. Мать новорожденной девочки нашли. Следователи подозревают ее в убийстве собственного ребенка сразу после родов.