{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В Белом доме - новое министерство. В ГД решают, как повысить пенсионный возраст. 8 мая на Урале появится новый сенатор
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,28
Динамика за 2 недели
Евро 76,84
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
17 апреля 2018
16 апреля 2018
15 апреля 2018
14 апреля 2018
13 апреля 2018
11:39  17 апреля 2018 0

К роддому в Нижневартовске подбросили младенца с запиской. «Только родился, а уже предали»

Новорожденный мальчик здоровФОТО: Pixabay.com

Возле перинатального окружного центра в Нижневартовске врачи обнаружили ребенка. С завернутым в одеяло малышом было послание. Об этом «URA.RU» рассказали в УМВД России по ЯНАО.

По данным полиции, младенца к роддому подкинули 16 апреля, в 7 утра. В дверь перинатального центра позвонил неизвестный и скрылся. Когда врачи открыли дверь, увидели лежащего на скамейке малыша. Вместе с новорожденным мальчиком в одеяло была вложена записка: «Назовите Сашей». Врачи обследовали малыша и констатировали, что ребенок здоров, его возраст — 39-40 недель. Сейчас правоохранительные органы ищут мать ребенка и выясняют все обстоятельства произошедшего, — пояснила нашему агентству сотрудник пресс-службы УМВД России по ХМАО-Югре Наталья Мугалева.

Ситуацию начали бурно обсуждать в соцсетях. «Бедный малыш, он только родился, а его уже так предали. Плакать хочется… Ужас, как жалко малыша… Камеры же должны быть возле роддома… Возможно, и не по своему желанию она оставила ребенка. Пусть полиция разбирается… Оставила ребенка в безопасности, не бросила, в остальном — Бог ей судья… Главное, что малыш живой! А не в мусорке найден. Еще и с запиской», — пишут ямальцы в паблике «ЧП в Нижневартовске» во «ВКонтакте».

Как ранее сообщало «URA.RU», в марте этого года в Сургуте дворники обнаружили в мусорном баке труп младенца. Мать новорожденной девочки нашли. Следователи подозревают ее в убийстве собственного ребенка сразу после родов.

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров