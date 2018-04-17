15:36 17 апреля 2018 0

Рогозин признался, что заимствует некоторые разработки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в интервью «России 24» высоко оценил разработки канадско-американского предпринимателя Илона Маска. По его словам, некоторые из них планируется использовать в российской ракетно-космической отрасли.

Рогозин пояснил, что главу компании Space X надо воспринимать серьезно. «Некоторые его технические решения я, например, внимательно анализировал с нашими специалистами и могу сказать, что нам стыдно, но мы кое-что будем использовать», — приводит слова Рогозина телеканал 360.

В начале марта корпорация SpaceX запустила в космос пятидесятую ракету Falcon 9, которая вывела на орбиту испанский телекоммуникационный спутник Hisposat. Сейчас, по информации «Национальной службы новостей», Илон Макс планирует запустить сеть низкоорбитальных спутников, которые должны обеспечить высокоскоростной интернет-доступ по всей планете. Также в планах Маска высокоскоростной электробус, который будет курсировать в тоннелях между городами.