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19 апреля 2018
18 апреля 2018
Главные новости Москвы
04:30  19 апреля 2018 0

Бузову обвинили в совращении Малахова из-за совместного фото в гримерке

Ольга Бузова в Теле-клубе. Екатеринбург, бузова ольга
Пользователи Сети остались недовольны поведением певицыФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Пользователи Instagram обвинили российскую певицу Ольгу Бузову в совращении известного телеведущего Андрея Малахова. На своей странице в соцсети артистка выложила фотографию из гримерки, где шоумен держит ее на руках.

«Привет, Андрей. Спасибо за эфир» — написала под фотографией Бузова, поблагодарив телеведущего за то, что он ее пригласил на свою телепередачу.

В Сети мгновенно отреагировали на этот снимок, заподозрив Малахова в новом увлечении: «Бузова, Андрея жена не приревнует?», «А Андрей интересно свое жену на руках носит», «у Андрея вроде есть жена, это уже не красиво», «Свою жену на руках бы носил». Некоторые, наоборот, оценили совместную фотографию: «Очень классно получились!», «Класс», «Очень даже мило!».

Ранее стало известно, что Ольга Бузова за прошлый год заработала порядка 2,2 миллиона долларов. В рейтинге звезд российского шоу-бизнеса она заняла 14-е место. Как считают эксперты, стабильный доход певице приносит реклама, которую она публикует на своей странице в Instagram.

Александр Черноскутов
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