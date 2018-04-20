В центре Челябинска эвакуировали банк после сообщения о бомбе

Сотрудников и посетителей «Челябинвестбанка» в центре Челябинска эвакуировали после сообщения о взрывном устройстве. В то же время на место прибыли машина пожарной службы и полиция.
Челябинцы в соцсетях рассказали, что все сотрудники были вынуждены покинуть здание банка на площади Революции, а ближайшие дороги были перекрыты. На место съехались машины специальных служб, сотрудники полиции обследовали здание с собаками.
Тревога оказалась ложной, рассказали «URA.RU» в управлении МВД по Челябинску. «Днем нам поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета. В ходе осмотра помещений данного учреждения ничего опасного обнаружено не было. Спустя буквально полтора часа банк заработал», — заявили в ведомстве.