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Главные новости Челябинской области
14:48  20 апреля 2018 0

В центре Челябинска эвакуировали банк после сообщения о бомбе

Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, кинолог, пес, служебная собака, собака, полиция, кинологическая служба, полицейская собака
Полицейские с собаками обследовали зданиеФото: Анна Майорова © URA.RU

Сотрудников и посетителей «Челябинвестбанка» в центре Челябинска эвакуировали после сообщения о взрывном устройстве. В то же время на место прибыли машина пожарной службы и полиция.

Челябинцы в соцсетях рассказали, что все сотрудники были вынуждены покинуть здание банка на площади Революции, а ближайшие дороги были перекрыты. На место съехались машины специальных служб, сотрудники полиции обследовали здание с собаками.

Тревога оказалась ложной, рассказали «URA.RU» в управлении МВД по Челябинску. «Днем нам поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета. В ходе осмотра помещений данного учреждения ничего опасного обнаружено не было. Спустя буквально полтора часа банк заработал», — заявили в ведомстве.

Дарья Корчак
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