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21 апреля 2018
20 апреля 2018
Главные новости Москвы
10:43  21 апреля 2018 0

Россия потребовала от Лондона объяснить утечку данных по делу Скрипалей

Спектральные данные изучил якобы один из создателей яда, бывший советский ученый Владимир УглевФото: BBC, скриншот интервью
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Россия потребовала от Великобритании официальных объяснений после того, как так называемый создатель яда «Новичок», бывший советский ученый Владимир Углев сообщил, что изучил направленные ему спектральные данные и пришел к выводу, что бывшего полковника ГРУ и его дочь отравили веществом А-234. Российские дипломаты отметили, что если это правда, то англичане передали документы дела частному лицу.

«Выглядит это так, как будто британская сторона делится весьма конфиденциальной информацией с частными лицами, — приводит ТАСС сообщение российского посольства в Лондоне. — Это является очередным нарушением правил ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия — прим. ред.)». Дипломаты потребовали от Форин офиса (внешнеполитическое ведомство Великобритании) официально подтвердить или опровергнуть факт передачи данных по делу Скрипалей частному лицу и предоставить российской стороне доступ к документам, на которые ссылаются «вышеупомянутые персоны».

Поводом для разбирательства стало интервью Углева для BBC, в котором он заявил, что, судя по чистоте образцов, яд могли взять из партии, сделанной лично им. «Он практически не имеет срока годности», — заявил ученый.

Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, который ранее сидел в российской тюрьме по статье «Измена Родине», отравили в британском Солсбери вместе с его дочерью 4 марта, напоминает сайт Vse42.ru. Инцидент произошел в квартире бывшего двойного агента. Английские власти обвинили в отравлении российские спецслужбы. Кремль назвал это провокацией. В результате из Лондона были высланы 23 дипломата МИД РФ. Позже к санкциям присоединились США и другие западные страны, выслав со своей территории 60 представителей российской дипмиссии. Россия ответила зеркальными мерами.

Семен Гринберг
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