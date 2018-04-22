{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В РКН уходят из «Яндекса» и Сбербанка. Чиновники перебираются в Венгрию. Куйвашев днюет и ночует в Минтрансе РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,32
Динамика за 2 недели
Евро 75,65
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
22 апреля 2018
21 апреля 2018
00:47  22 апреля 2018 0

Кадыров жестко ответил главе Госдепа на обвинение в нарушении прав человека

Послание президента РФ федеральному собранию. Москва., кадыров рамзан, послание президента
Рамзан Кадыров пригласил Джона Салливана в ЧечнюФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Дипломатический скандал: обострение отношений России и США
все новости сюжета

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал заявление и. о. госсекретаря США Джона Салливана о нарушениях прав человека в республике и пригласил его посетить СИЗО и колонию, подчеркнув, что условия содержания в них лучше, чем в американских тюрьмах. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Лицемерие Госдепа США не знает границ. В этом я никогда не сомневался, но в очередной раз убедился в правоте данного мнения, ознакомившись с разделом ежегодного доклада Госдепа о правах человека в мире», — написал Кадыров, подчеркнув, что в заявлении Салливана нет и доли правды, а ситуация по соблюдению прав человека в Чечне намного лучше, чем в США.

Глава республики пригласил американского политика посетить следственный изолятор в Грозном и колонию в Наурском районе. «Если условия содержания подследственных и лишенных свободы граждан, не лучше, чем в тюрьмах США, я публично принесу свои извинения. Но знаю, что сделать это мне никогда не придется», — подчеркнул Рамзан Кадыров.

Также он напомнил представителю Госдепа о «систематических массовых убийствах детей в американских школах», отметив, что власти США не в состоянии защитить детей от убийц и насильников. В завершении глава Чечни заявил, что «обеспокоенность» Соединенных Штатов правами человека в России выглядит бессовестной на фоне введения антироссийских санкций:

«Разве заботой о благополучии граждан России продиктованы бесчисленные санкции США против российских компаний, в которых работают миллионы человек? В Вашингтоне стремятся вызвать в России экономический кризис, лишить рабочих заработной платы, обречь их на жалкое существование».

В пятницу, 20 апреля, напомним, Джон Салливан отнес Россию к списку стран, которые «нарушают права человека в пределах своих границ и в результате становятся силами нестабильности».

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров