Кадыров жестко ответил главе Госдепа на обвинение в нарушении прав человека

00:47 22 апреля 2018 0

Рамзан Кадыров пригласил Джона Салливана в Чечню Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал заявление и. о. госсекретаря США Джона Салливана о нарушениях прав человека в республике и пригласил его посетить СИЗО и колонию, подчеркнув, что условия содержания в них лучше, чем в американских тюрьмах. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Лицемерие Госдепа США не знает границ. В этом я никогда не сомневался, но в очередной раз убедился в правоте данного мнения, ознакомившись с разделом ежегодного доклада Госдепа о правах человека в мире», — написал Кадыров, подчеркнув, что в заявлении Салливана нет и доли правды, а ситуация по соблюдению прав человека в Чечне намного лучше, чем в США.

Глава республики пригласил американского политика посетить следственный изолятор в Грозном и колонию в Наурском районе. «Если условия содержания подследственных и лишенных свободы граждан, не лучше, чем в тюрьмах США, я публично принесу свои извинения. Но знаю, что сделать это мне никогда не придется», — подчеркнул Рамзан Кадыров.

Также он напомнил представителю Госдепа о «систематических массовых убийствах детей в американских школах», отметив, что власти США не в состоянии защитить детей от убийц и насильников. В завершении глава Чечни заявил, что «обеспокоенность» Соединенных Штатов правами человека в России выглядит бессовестной на фоне введения антироссийских санкций:

«Разве заботой о благополучии граждан России продиктованы бесчисленные санкции США против российских компаний, в которых работают миллионы человек? В Вашингтоне стремятся вызвать в России экономический кризис, лишить рабочих заработной платы, обречь их на жалкое существование».

В пятницу, 20 апреля, напомним, Джон Салливан отнес Россию к списку стран, которые «нарушают права человека в пределах своих границ и в результате становятся силами нестабильности».