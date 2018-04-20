В США назвали Россию, Китай и Северную Корею основными «силами нестабильности»

23:45 20 апреля 2018 1

По данным Госдепартамента США, нарушение прав и свобод в некоторых странах является глобальной угрозой Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Власти России, Китая, Северной Кореи и Ирана не могут или не хотят поддерживать безопасность и удовлетворять основные потребности своих граждан. Об этом в пятницу, 20 апреля, заявил исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан.

«Правительства Китая, России, Ирана и Северной Кореи, например, ежедневно нарушают права человека в пределах своих границ и в результате являются силами нестабильности», — приводит RT выдержку из ежегодного доклада главы американского внешнеполитического ведомства по ситуации с правами человека в мире.

По словам Салливана, страны, в которых происходит регулярное и систематическое нарушение прав человека, сегодня представляют глобальную угрозу. Между тем, как передает AFP, правозащитные организации подвергли выступление временного главы Госдепа критике: ведомство при подготовке доклада якобы обошло стороной вопросы сексуальной свободы и ущемления прав секс-меньшинств.