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21 апреля 2018
20 апреля 2018
Главные новости Москвы
23:45  20 апреля 2018 1

В США назвали Россию, Китай и Северную Корею основными «силами нестабильности»

Болотное дело приговор. Митинг перед зданием суда. Москва, протест, плакат, митинг, свободу политзаключенным
По данным Госдепартамента США, нарушение прав и свобод в некоторых странах является глобальной угрозойФото: Антон Белицкий © URA.RU

Власти России, Китая, Северной Кореи и Ирана не могут или не хотят поддерживать безопасность и удовлетворять основные потребности своих граждан. Об этом в пятницу, 20 апреля, заявил исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан.

«Правительства Китая, России, Ирана и Северной Кореи, например, ежедневно нарушают права человека в пределах своих границ и в результате являются силами нестабильности», — приводит RT выдержку из ежегодного доклада главы американского внешнеполитического ведомства по ситуации с правами человека в мире.

По словам Салливана, страны, в которых происходит регулярное и систематическое нарушение прав человека, сегодня представляют глобальную угрозу. Между тем, как передает AFP, правозащитные организации подвергли выступление временного главы Госдепа критике: ведомство при подготовке доклада якобы обошло стороной вопросы сексуальной свободы и ущемления прав секс-меньшинств.

Евгений Александров
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