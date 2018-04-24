CAS раскрыл причины реабилитации уральского олимпийца, обвиненного в употреблении допинга

05:31 24 апреля 2018 0

Спортивный арбитраж встал на сторону Александра Легкова ФОТО: Личная страница в Instagram Александра Легкова

Спортивный арбитражный суд (CAS) раскрыл подробности разбирательства по допинговому делу лыжника из Югры Александра Легкова. Выяснилось, что решение о реабилитации спортсмена было принято после того, как CAS счел слова информатора WADA Григория Родченкова бездоказательными.

На официальном сайте CAS опубликованы документы, общим объемом более 150 страниц. В них раскрывается мотивировочная часть решения в пользу россиян (помимо Легкова речь идет и о призере Игр в Сочи, бобслеисте Александре Зубкове). В CAS пояснили, что международный олимпийский комитет не смог представить доказательств вины российского лыжника, в связи с чем у суда не было оснований для его дисквалификации. Награды Легкова за Олимпиаду-2014 (золотая и серебряная медали) также были возвращены ему.

«Что касается заявления Родченкова о том, что он может вспомнить, как поменял образцы мочи Легкова 23 февраля 2014 года, комиссия арбитров отметила, что записи его дневника не содержат никаких ссылок на замену пробы. Соответственно, показания Родченкова являются голословными утверждениями, не подтвержденными никакими доказательствами», — приводит текст решения CAS «Газета.ру».

Напомним, что 1 февраля 2018 года CAS объявил о том, что в 28 случаях доказательства МОК являются недостаточными для признания российских спортсменов виновными в употреблении допинга. В результате атлетам из РФ были возвращены награды за Олимпиаду-2014, а их пожизненное отстранение от Олимпийских игры было отменено. В числе упомянутых спортсменов оказался и Легков. Несмотря на это, лыжник принял решение о завершении международной карьеры.