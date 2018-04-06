21:49 06 апреля 2018 0

Спортсмен уступает место достойной смене Фото: Александр Легков, Instagram

Лыжник из Ханты-Мансийского автономного округа Александр Легков заявил, что завершает карьеру. Спортсмен больше не будет участвовать в международных соревнованиях.

«Вы были со мной на протяжении долгих лет моей профессиональной карьеры, я вас всех очень сильно люблю. Ханты-Мансийск для меня родной город, таким он и останется. Моей профессиональной карьере именно на международных соревнованиях я говорю стоп», — цитирует Легкова RT. С таким заявлением лыжник выступил во время церемонии вручения ежегодной премии «Спортивная элита», передает «Газета.ru».

Атлет подтвердил информацию в Instagram. «Последние два года борьбы за свое честное имя отняли слишком много сил. А учитывая, сколько достойных молодых лыжников приходит нам на смену, я ухожу из сборной со спокойной душой и словами благодарности ребятам и девчонкам, которые, выигрывая медали, говорили, что делают это и для нас, отстраненных», — поделился Легков в соцсети.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Комиссия Международного олимпийского комитета отказала 13 российским спортсменам и двум тренерам в приглашении на участие в Олимпийских играх. В их числе был и Александр Легков.

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