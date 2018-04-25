В Сургуте призывают наказать автора ролика о похищении ребенка

13:46 25 апреля 2018 1

Скандальное видео перепугало горожан и заинтресовало силовиков Фото: скриншот видео в группе «Что произошло Сургут // ЧП Сургут», «ВК»

Жители ХМАО не оценили вирусный рекламный ролик с похищением ребенка в Сургуте. По их мнению, автор вирусной рекламы должен быть жестоко и показательно наказан

«Наведение паники в городе — это отвратительно, человек должен понимать, что впустую потрачена куча ресурсов. Сотрудники ОВД и так достаточно заняты, а люди и так всего боятся, а тут еще такие глупые и неразумные шутки в соцсетях, — заявил „URA.RU“ председатель общественной организации ветеранов боевых действий „Содружество“ Эдуард Логинов. — После того, как в массах пошла информация о том, что в Сургуте днем воруют детей, будет очень сложно убедить жителей в обратном. Не думаю, что законом предусмотрено какое-либо наказание за такую „рекламу“, но, на мой взгляд, наказание должно быть жестким и публичным».

Массовое негодование жители Сургута высказывают и в группе «К-Информ» в социальной сети «ВКонтакте». «Мало того, что моя жена теперь боится с ребенком на улице гулять. Так из-за за него полиция вместо того, чтобы делать свою важную работу, была вынуждена искать этого шутника», — пишет, в частности, горожанин из Сургута Кирилл Миронов.



Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, силовики уже заинтересовались данным фактом и направили всю информацию в СУ СКР. «URA.RU» ранее писало, что 23 апреля в Сети появилось видео того, как неизвестный мужчина затащил в машину девочку, игравшую на детской площадке. После выяснилось, что видео не что иное, как вирусная реклама «безопасных дворов». «Похититель» оказался отцом девочки, которая, по его словам, была совсем не против съемок в «остросюжетном фильме».