{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В РКН уходят из «Яндекса» и Сбербанка. Чиновники перебираются в Венгрию. Куйвашев днюет и ночует в Минтрансе РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,66
Динамика за 2 недели
Евро 75,21
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
25 апреля 2018
24 апреля 2018
23 апреля 2018
Главные новости Югры
13:46  25 апреля 2018 1

В Сургуте призывают наказать автора ролика о похищении ребенка

Скандальное видео перепугало горожан и заинтресовало силовиковФото: скриншот видео в группе «Что произошло Сургут // ЧП Сургут», «ВК»

Жители ХМАО не оценили вирусный рекламный ролик с похищением ребенка в Сургуте. По их мнению, автор вирусной рекламы должен быть жестоко и показательно наказан

«Наведение паники в городе — это отвратительно, человек должен понимать, что впустую потрачена куча ресурсов. Сотрудники ОВД и так достаточно заняты, а люди и так всего боятся, а тут еще такие глупые и неразумные шутки в соцсетях, — заявил „URA.RU“ председатель общественной организации ветеранов боевых действий „Содружество“ Эдуард Логинов. — После того, как в массах пошла информация о том, что в Сургуте днем воруют детей, будет очень сложно убедить жителей в обратном. Не думаю, что законом предусмотрено какое-либо наказание за такую „рекламу“, но, на мой взгляд, наказание должно быть жестким и публичным».

Массовое негодование жители Сургута высказывают и в группе «К-Информ» в социальной сети «ВКонтакте». «Мало того, что моя жена теперь боится с ребенком на улице гулять. Так из-за за него полиция вместо того, чтобы делать свою важную работу, была вынуждена искать этого шутника», — пишет, в частности, горожанин из Сургута Кирилл Миронов.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, силовики уже заинтересовались данным фактом и направили всю информацию в СУ СКР. «URA.RU» ранее писало, что 23 апреля в Сети появилось видео того, как неизвестный мужчина затащил в машину девочку, игравшую на детской площадке. После выяснилось, что видео не что иное, как вирусная реклама «безопасных дворов». «Похититель» оказался отцом девочки, которая, по его словам, была совсем не против съемок в «остросюжетном фильме».

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров