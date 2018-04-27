06:45 27 апреля 2018 0

Размер госпошлины за электронную справку будет вдвое меньше Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Готовым отказаться от бумажной в пользу электронной справки россиянам сделают 50-процентную скидку на госпошлину. Соответствующий законопроект уже разработан Минкомсвязи и будет внесен в Госдуму в октябре 2018 года.

Переход на электронные справки позволит, во-первых, сократить время их подготовки, во-вторых, решить проблему утери документов и, наконец, сэкономить тонны бумаги. Как объяснили газете «Известия» в ведомстве, для получения скидки нужно заказать документ через портал госуслуг (или другие связанные с ним сайты) и оплатить через него госпошлину.

На сегодняшний день при соблюдении этих условий скидка предоставляется в 30%, однако в ближайшее время ее предлагают повысить до 50%.