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27 апреля 2018
26 апреля 2018
06:45  27 апреля 2018 0

Власти пообещали россиянам скидку 50% на госпошлины. Но при одном условии

Урайская городская клиническая больница. Урай , электронная регистратура
Размер госпошлины за электронную справку будет вдвое меньшеФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Готовым отказаться от бумажной в пользу электронной справки россиянам сделают 50-процентную скидку на госпошлину. Соответствующий законопроект уже разработан Минкомсвязи и будет внесен в Госдуму в октябре 2018 года.

Переход на электронные справки позволит, во-первых, сократить время их подготовки, во-вторых, решить проблему утери документов и, наконец, сэкономить тонны бумаги. Как объяснили газете «Известия» в ведомстве, для получения скидки нужно заказать документ через портал госуслуг (или другие связанные с ним сайты) и оплатить через него госпошлину.

На сегодняшний день при соблюдении этих условий скидка предоставляется в 30%, однако в ближайшее время ее предлагают повысить до 50%.

Сергей Демин
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