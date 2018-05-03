Российский посол отказался встречаться с британской стороной в День Победы

Российское посольство в Лондоне отклонило предложение британской стороны о встрече 9 мая. Такое решение в диппредставительстве объяснили мероприятиями, намеченными на День Победы.
Руководитель британской межпартийной парламентской группы по РФ Крис Брайант пригласил российского посла в Великобритании Александра Яковенко встретиться в среду, 9 мая, пишет «Федеральное агентство новостей». Однако российское посольство предложило перенести встречу.
«Мы несколько раз пытались связаться с вами по телефону, чтобы ответить на ваше письмо, но ответа не было. Я предлагаю послу встретиться с межпартийной парламентской группой в следующую среду», — написал Брайант на своей странице в Twitter. «9 мая мы празднуем День Победы и приглашаем вас… присоединиться к нам на церемонии возложения венков к Советскому военному мемориалу… в присутствии британских и российских ветеранов Второй мировой войны. Мы скоро свяжемся с вами, чтобы организовать встречу в другой день», — ответило, в свою очередь, посольство.
Между тем российское посольство в Лондоне продолжает получать письма от британцев, которые высказывают свое несогласие с действиями властей Великобритании в отношении России, сообщает «Национальная служба новостей». Так, в одном из последних писем автор просит прощения за «гадкие» действия своей страны.