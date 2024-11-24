The Times узнала о закрытии Букингемского дворца

Букингемский дворец будет закрыт на ремонт на ближайшие три года из-за реконструкции, которая началась еще в 2018 году. Все официальные визиты будут проходить до 2027 года в Виндзорском замке, сообщает газета The Times.
«После того, как в следующем месяце состоится визит эмира Катара, все государственные визиты будут проходить в Виндзорском замке до 2027 года из-за продолжающейся десятилетней реконструкции Букингемского дворца», — говорится в материале. Отмечается, что стоимость ремонта дворца достигает порядка 462 млн долларов.
Также в связи с реконструкцией Карл III переехал из своего личного кабинета, который находится в северном крыле дворца, туда, где ранее располагалась частная квартира королевы Елизаветы II. Уточняется, что после ремонта Букингемского дворца Карл III, скорее всего, не будет в нем проживать.
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