The Times узнала о закрытии Букингемского дворца

The Times: Букингемский дворец прекратит прием лидеров на три года
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Реконструкция Букингемского дворца проходит с 2018 года
Реконструкция Букингемского дворца проходит с 2018 года Фото:

Букингемский дворец будет закрыт на ремонт на ближайшие три года из-за реконструкции, которая началась еще в 2018 году. Все официальные визиты будут проходить до 2027 года в Виндзорском замке, сообщает газета The Times. 

«После того, как в следующем месяце состоится визит эмира Катара, все государственные визиты будут проходить в Виндзорском замке до 2027 года из-за продолжающейся десятилетней реконструкции Букингемского дворца», — говорится в материале. Отмечается, что стоимость ремонта дворца достигает порядка 462 млн долларов. 

Также в связи с реконструкцией Карл III переехал из своего личного кабинета, который находится в северном крыле дворца, туда, где ранее располагалась частная квартира королевы Елизаветы II. Уточняется, что после ремонта Букингемского дворца Карл III, скорее всего, не будет в нем проживать. 

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Букингемский дворец будет закрыт на ремонт на ближайшие три года из-за реконструкции, которая началась еще в 2018 году. Все официальные визиты будут проходить до 2027 года в Виндзорском замке, сообщает газета The Times.  «После того, как в следующем месяце состоится визит эмира Катара, все государственные визиты будут проходить в Виндзорском замке до 2027 года из-за продолжающейся десятилетней реконструкции Букингемского дворца», — говорится в материале. Отмечается, что стоимость ремонта дворца достигает порядка 462 млн долларов.  Также в связи с реконструкцией Карл III переехал из своего личного кабинета, который находится в северном крыле дворца, туда, где ранее располагалась частная квартира королевы Елизаветы II. Уточняется, что после ремонта Букингемского дворца Карл III, скорее всего, не будет в нем проживать. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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