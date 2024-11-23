23 ноября 2024

В Госдуме оценили реакцию Запада на заявление Путина о новых ракетах

Шхагошев: слова Путина о новых ракетах взбудоражили разведку Запада
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, пуск, запуск ракеты, ВМФ, в небе, stock
Ранее Путин заявил о начале испытаний новой линейки ракетных комплексов Фото:

Президент России Владимир Путин озвучил информацию о начале испытаний новой линейки ракетных комплексов, что вызвало серьезный интерес западных военных разведок. Об этом заявил член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев в интервью агентству РИА Новости.

«Заявление Путина об испытаниях новой линейки ракетных комплексов будоражит западные военные разведки. Президент своим сигналом обеспечил им серьезный фронт работ. Слова президента России в очередной раз подтверждают масштабность нашего подхода к гарантиям собственной безопасности. Никакого блефа — слишком высокие ставки», — сказал Шхагошев. Он подчеркнул, что новые ракетные комплексы являются частью усилий России по укреплению национальной безопасности и не следует воспринимать их как угрозу другим странам.

Ранее Путин анонсировал появление новых ракет подобных «Орешнику». По словам российского лидера, в РФ уже почти укомплектована целая линейка ракет средней и меньшей дальности. ВС РФ 21 ноября применили против Украины гиперзвуковую ракету «Орешник» президент РФ заявил, что это был ответ на атаки киевского режима.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин озвучил информацию о начале испытаний новой линейки ракетных комплексов, что вызвало серьезный интерес западных военных разведок. Об этом заявил член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев в интервью агентству РИА Новости. «Заявление Путина об испытаниях новой линейки ракетных комплексов будоражит западные военные разведки. Президент своим сигналом обеспечил им серьезный фронт работ. Слова президента России в очередной раз подтверждают масштабность нашего подхода к гарантиям собственной безопасности. Никакого блефа — слишком высокие ставки», — сказал Шхагошев. Он подчеркнул, что новые ракетные комплексы являются частью усилий России по укреплению национальной безопасности и не следует воспринимать их как угрозу другим странам. Ранее Путин анонсировал появление новых ракет подобных «Орешнику». По словам российского лидера, в РФ уже почти укомплектована целая линейка ракет средней и меньшей дальности. ВС РФ 21 ноября применили против Украины гиперзвуковую ракету «Орешник» президент РФ заявил, что это был ответ на атаки киевского режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...