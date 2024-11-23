В Госдуме оценили реакцию Запада на заявление Путина о новых ракетах

Шхагошев: слова Путина о новых ракетах взбудоражили разведку Запада

24 ноября 2024 в 00:20 Размер текста - 17 +

Ранее Путин заявил о начале испытаний новой линейки ракетных комплексов Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Президент России Владимир Путин озвучил информацию о начале испытаний новой линейки ракетных комплексов, что вызвало серьезный интерес западных военных разведок. Об этом заявил член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев в интервью агентству РИА Новости. «Заявление Путина об испытаниях новой линейки ракетных комплексов будоражит западные военные разведки. Президент своим сигналом обеспечил им серьезный фронт работ. Слова президента России в очередной раз подтверждают масштабность нашего подхода к гарантиям собственной безопасности. Никакого блефа — слишком высокие ставки», — сказал Шхагошев. Он подчеркнул, что новые ракетные комплексы являются частью усилий России по укреплению национальной безопасности и не следует воспринимать их как угрозу другим странам. Ранее Путин анонсировал появление новых ракет подобных «Орешнику». По словам российского лидера, в РФ уже почти укомплектована целая линейка ракет средней и меньшей дальности. ВС РФ 21 ноября применили против Украины гиперзвуковую ракету «Орешник» президент РФ заявил, что это был ответ на атаки киевского режима. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин озвучил информацию о начале испытаний новой линейки ракетных комплексов, что вызвало серьезный интерес западных военных разведок. Об этом заявил член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев в интервью агентству РИА Новости. «Заявление Путина об испытаниях новой линейки ракетных комплексов будоражит западные военные разведки. Президент своим сигналом обеспечил им серьезный фронт работ. Слова президента России в очередной раз подтверждают масштабность нашего подхода к гарантиям собственной безопасности. Никакого блефа — слишком высокие ставки», — сказал Шхагошев. Он подчеркнул, что новые ракетные комплексы являются частью усилий России по укреплению национальной безопасности и не следует воспринимать их как угрозу другим странам. Ранее Путин анонсировал появление новых ракет подобных «Орешнику». По словам российского лидера, в РФ уже почти укомплектована целая линейка ракет средней и меньшей дальности. ВС РФ 21 ноября применили против Украины гиперзвуковую ракету «Орешник» президент РФ заявил, что это был ответ на атаки киевского режима.