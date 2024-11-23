WP: противоречия в команде Трампа приводят к рукоприкладству

24 ноября 2024 в 01:32 Размер текста - 17 +

Один из конфликтов произошел в резиденции Мар-а-Лаго Фото: Official White House / Shealah Craighead В переходной команде избранного президента США Дональда Трампа наблюдаются серьезные противоречия и конфликты, в результате которых происходят ругань и даже рукоприкладство. Об этом пишет газета The Washington Post, ссылаясь на свои источники. В частности, один из недавних инцидентов произошел в резиденции Мар-а-Лаго, когда Говард Латник отказался пустить на совещание советника по юридическим вопросам Бориса Эпштейна. «В бесшабашном окружении Трампа о нем быстро забыли», — отмечает The Washington Post. По словам источников WP, подобные происшествия в команде любого другого политика были бы расценены как грубое нарушение норм приличия. Однако в случае с Трампом это не приводит к длительным последствиям. Кроме того, газета сообщает о других случаях разногласий в команде Трампа, которые приводят к перебранкам и изгнанию участников с встреч. Например, Илон Маск и Борис Эпштейн вступили в словесную перепалку на всех на виду. Также Сьюзан Уайлс, выступая в роли «регулировщика», требовала покинуть встречи тех, кого там не желали видеть. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В переходной команде избранного президента США Дональда Трампа наблюдаются серьезные противоречия и конфликты, в результате которых происходят ругань и даже рукоприкладство. Об этом пишет газета The Washington Post, ссылаясь на свои источники. В частности, один из недавних инцидентов произошел в резиденции Мар-а-Лаго, когда Говард Латник отказался пустить на совещание советника по юридическим вопросам Бориса Эпштейна. «В бесшабашном окружении Трампа о нем быстро забыли», — отмечает The Washington Post. По словам источников WP, подобные происшествия в команде любого другого политика были бы расценены как грубое нарушение норм приличия. Однако в случае с Трампом это не приводит к длительным последствиям. Кроме того, газета сообщает о других случаях разногласий в команде Трампа, которые приводят к перебранкам и изгнанию участников с встреч. Например, Илон Маск и Борис Эпштейн вступили в словесную перепалку на всех на виду. Также Сьюзан Уайлс, выступая в роли «регулировщика», требовала покинуть встречи тех, кого там не желали видеть.