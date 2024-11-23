23 ноября 2024

WP: противоречия в команде Трампа приводят к рукоприкладству

© Служба новостей «URA.RU»
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Дональд Трамп. stock, Дональд Трамп, stock
Один из конфликтов произошел в резиденции Мар-а-Лаго Фото:

В переходной команде избранного президента США Дональда Трампа наблюдаются серьезные противоречия и конфликты, в результате которых происходят ругань и даже рукоприкладство. Об этом пишет газета The Washington Post, ссылаясь на свои источники. В частности, один из недавних инцидентов произошел в резиденции Мар-а-Лаго, когда Говард Латник отказался пустить на совещание советника по юридическим вопросам Бориса Эпштейна.

«В бесшабашном окружении Трампа о нем быстро забыли», — отмечает The Washington Post. По словам источников WP, подобные происшествия в команде любого другого политика были бы расценены как грубое нарушение норм приличия. Однако в случае с Трампом это не приводит к длительным последствиям.

Кроме того, газета сообщает о других случаях разногласий в команде Трампа, которые приводят к перебранкам и изгнанию участников с встреч. Например, Илон Маск и Борис Эпштейн вступили в словесную перепалку на всех на виду. Также Сьюзан Уайлс, выступая в роли «регулировщика», требовала покинуть встречи тех, кого там не желали видеть.

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В переходной команде избранного президента США Дональда Трампа наблюдаются серьезные противоречия и конфликты, в результате которых происходят ругань и даже рукоприкладство. Об этом пишет газета The Washington Post, ссылаясь на свои источники. В частности, один из недавних инцидентов произошел в резиденции Мар-а-Лаго, когда Говард Латник отказался пустить на совещание советника по юридическим вопросам Бориса Эпштейна. «В бесшабашном окружении Трампа о нем быстро забыли», — отмечает The Washington Post. По словам источников WP, подобные происшествия в команде любого другого политика были бы расценены как грубое нарушение норм приличия. Однако в случае с Трампом это не приводит к длительным последствиям. Кроме того, газета сообщает о других случаях разногласий в команде Трампа, которые приводят к перебранкам и изгнанию участников с встреч. Например, Илон Маск и Борис Эпштейн вступили в словесную перепалку на всех на виду. Также Сьюзан Уайлс, выступая в роли «регулировщика», требовала покинуть встречи тех, кого там не желали видеть.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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