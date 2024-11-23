В США требуют объявить Байдену импичмент после применения Россией «Орешника»

Американский журналист Джексон Хинкл призвал объявить президенту США Джо Байдену импичмент. По его словам, глава Штатов творит геноцид и может развязать Третью мировую войну.
«Проведите импичмент Байдена, творящего геноцид. Теперь он пытается начать Третью мировую войну», — написал Джексон Хинкл в социальной сети X.
Так журналист отреагировал на удар новейшей российской ракеты «Орешник» по оборонно-промышленному комплексу в Днепропетровске (Украина). Этот удар является ответом на атаку Киева по территории России американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow, которые она осуществила с разрешения США и одобрения Европы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.