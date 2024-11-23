В США требуют объявить Байдену импичмент после применения Россией «Орешника»

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Президент США Джо Байден творит геноцид и может начать Третью мировую войну, заявил американский журналист Джексон Хинкл
Президент США Джо Байден творит геноцид и может начать Третью мировую войну, заявил американский журналист Джексон Хинкл Фото:
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Американский журналист Джексон Хинкл призвал объявить президенту США Джо Байдену импичмент. По его словам, глава Штатов творит геноцид и может развязать Третью мировую войну.

«Проведите импичмент Байдена, творящего геноцид. Теперь он пытается начать Третью мировую войну», — написал Джексон Хинкл в социальной сети X. 

Так журналист отреагировал на удар новейшей российской ракеты «Орешник» по оборонно-промышленному комплексу в Днепропетровске (Украина). Этот удар является ответом на атаку Киева по территории России американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow, которые она осуществила с разрешения США и одобрения Европы.

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Американский журналист Джексон Хинкл призвал объявить президенту США Джо Байдену импичмент. По его словам, глава Штатов творит геноцид и может развязать Третью мировую войну. «Проведите импичмент Байдена, творящего геноцид. Теперь он пытается начать Третью мировую войну», — написал Джексон Хинкл в социальной сети X.  Так журналист отреагировал на удар новейшей российской ракеты «Орешник» по оборонно-промышленному комплексу в Днепропетровске (Украина). Этот удар является ответом на атаку Киева по территории России американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow, которые она осуществила с разрешения США и одобрения Европы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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