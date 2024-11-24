США решили восстановить базу, с которой бомбили Хиросиму и Нагасаки

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США ударили ядерным оружием по Хиросиме и Нагасаки в 1945 году
США ударили ядерным оружием по Хиросиме и Нагасаки в 1945 году Фото:

США начали восстановление военного аэродрома Норт-Филд на острове Тиниан (Марианские острова) в Тихом океане, с которого нанесли ядерные удары по японским городам — Хиросиме и Нагасаки в 1945 году. Решение о реконструкции аэродрома было принято на фоне усиления напряженности между Вашингтоном и Пекином. 

«О планах США восстановить авиабазу Норт-Филд на острове Тиниан в Тихом океане стало известно в декабре прошлого года», — пишут «Известия». Губернатор Северных Марианских островов Арнольд Паласиос обеспокоен, что острова могут пострадать в ходе последних ракетных испытаний Китая в Тихом океане и его активности у Тайваня.

По словам генерала Кеннета Уилсбаха, после завершения восстановительных работ аэродром на Тиниане станет значительным военным объектом. Этот аэродром не использовался со времен Второй мировой войны. Восстанавливать и модернизировать старые военные базы в Тихом океане начали только недавно.

В августе 1945 года в результате атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, осуществленных американскими военными, погибли сотни тысяч японцев, в основном мирных жителей. Эти события стали одними из самых трагических в истории человечества и привели к ежегодному проведению «Церемоний мира» в годовщину бомбардировок.

В мае этого года японские города Хиросима и Нагасаки осудили США за проведение ядерных испытаний. На тот момент Вашингтон провел испытания по контролю ядерного оружия. В октябре премьер-министр Японии Сигэру Исиба также публично напомнил о нанесении США атомных ударов по японским городам, передает «Национальная служба новостей».

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США начали восстановление военного аэродрома Норт-Филд на острове Тиниан (Марианские острова) в Тихом океане, с которого нанесли ядерные удары по японским городам — Хиросиме и Нагасаки в 1945 году. Решение о реконструкции аэродрома было принято на фоне усиления напряженности между Вашингтоном и Пекином.  «О планах США восстановить авиабазу Норт-Филд на острове Тиниан в Тихом океане стало известно в декабре прошлого года», — пишут «Известия». Губернатор Северных Марианских островов Арнольд Паласиос обеспокоен, что острова могут пострадать в ходе последних ракетных испытаний Китая в Тихом океане и его активности у Тайваня. По словам генерала Кеннета Уилсбаха, после завершения восстановительных работ аэродром на Тиниане станет значительным военным объектом. Этот аэродром не использовался со времен Второй мировой войны. Восстанавливать и модернизировать старые военные базы в Тихом океане начали только недавно. В августе 1945 года в результате атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, осуществленных американскими военными, погибли сотни тысяч японцев, в основном мирных жителей. Эти события стали одними из самых трагических в истории человечества и привели к ежегодному проведению «Церемоний мира» в годовщину бомбардировок. В мае этого года японские города Хиросима и Нагасаки осудили США за проведение ядерных испытаний. На тот момент Вашингтон провел испытания по контролю ядерного оружия. В октябре премьер-министр Японии Сигэру Исиба также публично напомнил о нанесении США атомных ударов по японским городам, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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