Медведев заявил, что РФ не планировала рост военных расходов

Рост военных расходов в российском бюджете возник на фоне нужд спецоперации, в долгосрочной перспективе подобное выделение средств не планировалось. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Нет, конечно, мы этого не планировали в долгосрочной перспективе. Потому что любые военные действия требуют пересмотра государственного бюджета. И такой пересмотр состоялся, естественно, на военные расходы сейчас тратится больше денег», — подчеркнул Дмитрий Медведев интервью телеканалу Al Arabiya.
По словам зампреда Совбеза, текущий пересмотр бюджета и увеличение военных расходов являются ответом на необходимость поддержки спецоперации и обеспечения безопасности страны. В будущем планируется вернуться к прежним параметрам бюджетных расходов, как только это станет возможным.
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