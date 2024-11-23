23 ноября 2024

Медведев заявил, что РФ не планировала рост военных расходов

© Служба новостей «URA.RU»
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Совет первичных отделений партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
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Рост военных расходов в российском бюджете возник на фоне нужд спецоперации, в долгосрочной перспективе подобное выделение средств не планировалось. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Нет, конечно, мы этого не планировали в долгосрочной перспективе. Потому что любые военные действия требуют пересмотра государственного бюджета. И такой пересмотр состоялся, естественно, на военные расходы сейчас тратится больше денег», — подчеркнул Дмитрий Медведев интервью телеканалу Al Arabiya.

По словам зампреда Совбеза, текущий пересмотр бюджета и увеличение военных расходов являются ответом на необходимость поддержки спецоперации и обеспечения безопасности страны. В будущем планируется вернуться к прежним параметрам бюджетных расходов, как только это станет возможным.

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Рост военных расходов в российском бюджете возник на фоне нужд спецоперации, в долгосрочной перспективе подобное выделение средств не планировалось. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Нет, конечно, мы этого не планировали в долгосрочной перспективе. Потому что любые военные действия требуют пересмотра государственного бюджета. И такой пересмотр состоялся, естественно, на военные расходы сейчас тратится больше денег», — подчеркнул Дмитрий Медведев интервью телеканалу Al Arabiya. По словам зампреда Совбеза, текущий пересмотр бюджета и увеличение военных расходов являются ответом на необходимость поддержки спецоперации и обеспечения безопасности страны. В будущем планируется вернуться к прежним параметрам бюджетных расходов, как только это станет возможным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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