Медведев заявил, что РФ не планировала рост военных расходов

24 ноября 2024 в 04:49 Размер текста - 17 +

. Фото: Роман Наумов © URA.RU Рост военных расходов в российском бюджете возник на фоне нужд спецоперации, в долгосрочной перспективе подобное выделение средств не планировалось. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Нет, конечно, мы этого не планировали в долгосрочной перспективе. Потому что любые военные действия требуют пересмотра государственного бюджета. И такой пересмотр состоялся, естественно, на военные расходы сейчас тратится больше денег», — подчеркнул Дмитрий Медведев интервью телеканалу Al Arabiya. По словам зампреда Совбеза, текущий пересмотр бюджета и увеличение военных расходов являются ответом на необходимость поддержки спецоперации и обеспечения безопасности страны. В будущем планируется вернуться к прежним параметрам бюджетных расходов, как только это станет возможным. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рост военных расходов в российском бюджете возник на фоне нужд спецоперации, в долгосрочной перспективе подобное выделение средств не планировалось. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Нет, конечно, мы этого не планировали в долгосрочной перспективе. Потому что любые военные действия требуют пересмотра государственного бюджета. И такой пересмотр состоялся, естественно, на военные расходы сейчас тратится больше денег», — подчеркнул Дмитрий Медведев интервью телеканалу Al Arabiya. По словам зампреда Совбеза, текущий пересмотр бюджета и увеличение военных расходов являются ответом на необходимость поддержки спецоперации и обеспечения безопасности страны. В будущем планируется вернуться к прежним параметрам бюджетных расходов, как только это станет возможным.