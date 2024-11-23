В Тель-Авиве проходит массовый антиправительственный митинг

В Тель-Авиве состоялся массовый антиправительственный митинг, в ходе которого несколько тысяч участников потребовали от властей Израиля немедленно заключить сделку по освобождению заложников, удерживаемых в секторе Газа уже более 400 дней. Об этом заявил Рахель Голдберг-Полин, чей сын Хирш был убит боевиками ХАМАС.
«Мы собрались здесь, потому что в Газе все еще удерживается 101 заложник. Мы потеряли слишком много дорогих нашим сердцам людей. Есть много родителей, таких как мы, которые потеряли своих детей. Наши любимые заложники, если вы можете услышать нас, оставайтесь сильными и постарайтесь выжить», — заявил мужчина, передает РИА Новости.
Мать одного из заложников Эйнав Цангаункер заявила перед началом митинга, что Нетаньяху не хочет вернуть всех похищенных и положить конец войне. Продолжение войны в его интересах, чтобы избежать суда, подчеркнула участница митинга.
Правительство Израиля неоднократно указывало на нежелание ХАМАС достичь соглашения о перемирии в обмен на освобождение заложников. Стороны также обвиняли друг друга в срыве переговоров, что значительно усложняет процесс достижения любых соглашений.
Ранее URA.RU сообщало о том, что Израиль выразил готовность выплатить пять миллионов долларов за освобождение каждого заложника, удерживаемого в секторе Газа. Ранее Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху, экс-министра обороны Йоава Галанта и командующего военным крылом ХАМАС Мухаммеда Ад-Дейфа, предает телеканал 360. Израильтян обвинили в военных преступлениях, совершенных в Газе.
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