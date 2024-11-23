Киев перебросил в Часов Яр элитные части ВСУ: карта СВО на 23 ноября

ВСУ перебросили элитные подразделения в город Часов Яр для усиления защиты местного предприятия по производству огнеупорных материалов. Кроме того, как отметил военный аналитик Андрей Марочко, Купянск в Харьковской области продолжает оставаться одной из самых напряженных зон на карте боевых действий. Ход военных действий и карта спецоперации на Украине на 23 ноября — в материале URA.RU.
Часовоярское направление
ВСУ направили элитные подразделения в Часов Яр для укрепления защиты местного огнеупорного комбината, сообщают представители силовых структур ТАСС. Подразделения были размещены на территории промышленной зоны завода небольшими группами с целью повышения обороноспособности данного стратегического объекта.
Купянское направление
Город Купянск Харьковской области продолжает оставаться одной из наиболее напряженных точек на карте боевых действий, передает военный аналитик Андрей Марочко. По его словам, в городе происходят активные столкновения с участием ВСУ. Марочко также отметил, что украинские военные проводят артиллерийские обстрелы возле железнодорожной станции Заосколье. Однако атаки ВСУ оказываются малоэффективными, так как российские войска находят способы избежать попаданий артиллерийского огня.
В районе Первомайского (Першотравневого) ВС России установили свой флаг над населенным пунктом Копанки. Российские войска расширили свои позиции на линии обороны противника.
Курское направление
Генерал-полковник Александр Лапин заявил, что группировка «Север» осуществила продвижение в районах населенных пунктов Дарьино, Нижний Клин и Малая Локня, передает telegram-канал «Два майора». По словам командира, благодаря действиям артиллерии и использованию FPV-дронов, было прервано продвижение пяти штурмовых групп ВСУ, которые насчитывали до 25 человек, в направлении Новоивановка, а также двух групп до 10 человек, двигавшихся в сторону Дарьино и Нижний Клин.
Дзержинское направление
В центральной части Торецка (ранее Дзержинск) активно продолжаются боевые действия. Вдоль улиц Героев Труда и Мирная российские военные силы укрепили свои позиции на протяжении зоны шириной до одного километра.
Кураховское направление
Подразделения РФ продолжают добиваться успехов в ряде населенных пунктов вдоль реки Сухие Ялы. За последние сутки успешно был взят штурмом поселок Ильинка.
Донецкое направление
Российские военные предпринимают попытки окружить Великую Новоселку с северной стороны и перехватить контроль над дорогой, ведущей в Богатырь. Также ТАСС сообщает, что ВС РФ взяли в плен 12 солдат ВСУ в районе Великой Новоселки.
Херсонское направление
В результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ в городе Новая Каховка Херсонской области получил ранения местный житель. Также там был поврежден распределительный газопровод.
Атаки БПЛА
В результате ночной атаки украинского беспилотника в поселке Октябрьский Белгородской области пострадал один мирный житель. Также сообщается о ранениях гражданских лиц в Шебекино, Черемошном и Ясных Зорях в Белгородском районе, а также Борисовке в Волоконовском районе.
Минобороны РФ заявило, что за прошедшую ночь средства противовоздушной обороны зафиксировали один беспилотник Украины над территорией Крыма. Он был успешно ликвидирован, передает ТАСС.
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