Диетолог предупредила о вреде холода для фигуры

Диетолог Соломатина: в холод тянет на сладкую и жирную пищу из-за затрат энергии
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Потребление сладкой и жирной пищи в холода связано с расходом энергии на обгорев тела и сокращением светового дня, заявила Елена Соломатина
Потребление сладкой и жирной пищи в холода связано с расходом энергии на обгорев тела и сокращением светового дня, заявила Елена Соломатина Фото:

В холодное время года человека тянет на сладкую и жирную пищу из-за того, что на обогрев тела расходуется больше энергии, чем обычно. Также в холода в организме заложен набор веса, что приводит к появлению энергии и большего количества гормонов удовольствия. Об этом сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.

«В холод организму требуется больше энергии, которая расходуется на обогрев. Все животные стараются в холодный период набрать жирка, и человеку хочется именно вот такой согревающей, высокоэнергетической пищи, чтобы выработалось максимальное количество гормонов удовольствия», — заявила Соломатина, отметив, что таким образом набирается вес и появляется энергия. Ее слова передает радио Sputnik. 

Кроме того, на увеличении потребления пищи с быстрыми углеводами сказывается сокращение светового дня. В этот момент портится настроение, наступает хандра, вырабатывается больше мелатонина — гормона сна. В связи с этим человек хочет поднять уровень удовольствия, ища его в сладкой и высокоэнергетической пищи. Все это заложено природой, отмечает диетолог. 

Ранее телеведущая Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус сообщали, что в желудок человека помещается столько же еды, сколько и в обычный стакан. По их словам, прием пищи должен быть именно в таком размере. Также Малышева отметила, что прием пищи небольшими порциями полезен для того, чтобы желудок не растягивался, передает VSE42.RU. Недавно диетолог Анастасия Павлюк-Павлюченко рассказывала, что можно худеть и при этом продолжать есть сладкое.

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В холодное время года человека тянет на сладкую и жирную пищу из-за того, что на обогрев тела расходуется больше энергии, чем обычно. Также в холода в организме заложен набор веса, что приводит к появлению энергии и большего количества гормонов удовольствия. Об этом сообщила врач-диетолог Елена Соломатина. «В холод организму требуется больше энергии, которая расходуется на обогрев. Все животные стараются в холодный период набрать жирка, и человеку хочется именно вот такой согревающей, высокоэнергетической пищи, чтобы выработалось максимальное количество гормонов удовольствия», — заявила Соломатина, отметив, что таким образом набирается вес и появляется энергия. Ее слова передает радио Sputnik.  Кроме того, на увеличении потребления пищи с быстрыми углеводами сказывается сокращение светового дня. В этот момент портится настроение, наступает хандра, вырабатывается больше мелатонина — гормона сна. В связи с этим человек хочет поднять уровень удовольствия, ища его в сладкой и высокоэнергетической пищи. Все это заложено природой, отмечает диетолог.  Ранее телеведущая Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус сообщали, что в желудок человека помещается столько же еды, сколько и в обычный стакан. По их словам, прием пищи должен быть именно в таком размере. Также Малышева отметила, что прием пищи небольшими порциями полезен для того, чтобы желудок не растягивался, передает VSE42.RU. Недавно диетолог Анастасия Павлюк-Павлюченко рассказывала, что можно худеть и при этом продолжать есть сладкое.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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