Диетолог предупредила о вреде холода для фигуры

В холодное время года человека тянет на сладкую и жирную пищу из-за того, что на обогрев тела расходуется больше энергии, чем обычно. Также в холода в организме заложен набор веса, что приводит к появлению энергии и большего количества гормонов удовольствия. Об этом сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.
«В холод организму требуется больше энергии, которая расходуется на обогрев. Все животные стараются в холодный период набрать жирка, и человеку хочется именно вот такой согревающей, высокоэнергетической пищи, чтобы выработалось максимальное количество гормонов удовольствия», — заявила Соломатина, отметив, что таким образом набирается вес и появляется энергия. Ее слова передает радио Sputnik.
Кроме того, на увеличении потребления пищи с быстрыми углеводами сказывается сокращение светового дня. В этот момент портится настроение, наступает хандра, вырабатывается больше мелатонина — гормона сна. В связи с этим человек хочет поднять уровень удовольствия, ища его в сладкой и высокоэнергетической пищи. Все это заложено природой, отмечает диетолог.
Ранее телеведущая Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус сообщали, что в желудок человека помещается столько же еды, сколько и в обычный стакан. По их словам, прием пищи должен быть именно в таком размере. Также Малышева отметила, что прием пищи небольшими порциями полезен для того, чтобы желудок не растягивался, передает VSE42.RU. Недавно диетолог Анастасия Павлюк-Павлюченко рассказывала, что можно худеть и при этом продолжать есть сладкое.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.