Арестовано имущество семьи экс-замглавы транспортной полиции Махачкалы

24 ноября 2024 в 06:30 Размер текста - 17 +

Суд в Москве арестовал имущество экс-начальника полиции, обвиняемого во взятках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Басманный районный суд Москвы наложил арест на имущество родственников бывшего заместителя начальника полиции Махачкалинского линейного управления МВД России на транспорте Казбека Мурзаева. Ранее он был заключен под стражу по делу о взятках. Среди арестованного имущества — квартиры, дома и земельные участки. «Арестованные объекты включают четыре земельных участка, два дома, которые зарегистрированы на отца экз-замглавы ведомства. Также под арест попала квартира, еще один дом и два автомобиля LiXiang L7, оформленные на мать и сестру обвиняемого», — сообщило ТАСС. Согласно судебным документам, фактическим владельцем всего имущества является сам Казбек Мурзаев. Мера наложения ареста будет действовать до 25 февраля 2025 года. Как сообщало URA.RU ранее, заместитель начальника полиции Махачкалинского линейного управления МВД России на транспорте отправлен в СИЗО. Ему инкриминируется получение взятки в размере 13 миллионов рублей. Мурзаев за крупные денежные вознаграждения закрывал глаза на постоянные перегрузы судов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Басманный районный суд Москвы наложил арест на имущество родственников бывшего заместителя начальника полиции Махачкалинского линейного управления МВД России на транспорте Казбека Мурзаева. Ранее он был заключен под стражу по делу о взятках. Среди арестованного имущества — квартиры, дома и земельные участки. «Арестованные объекты включают четыре земельных участка, два дома, которые зарегистрированы на отца экз-замглавы ведомства. Также под арест попала квартира, еще один дом и два автомобиля LiXiang L7, оформленные на мать и сестру обвиняемого», — сообщило ТАСС. Согласно судебным документам, фактическим владельцем всего имущества является сам Казбек Мурзаев. Мера наложения ареста будет действовать до 25 февраля 2025 года. Как сообщало URA.RU ранее, заместитель начальника полиции Махачкалинского линейного управления МВД России на транспорте отправлен в СИЗО. Ему инкриминируется получение взятки в размере 13 миллионов рублей. Мурзаев за крупные денежные вознаграждения закрывал глаза на постоянные перегрузы судов.