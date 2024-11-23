Bloomberg узнал о плане Байдена по Украине до прихода Трампа

24 ноября 2024 в 05:13 Размер текста - 17 +

Байден намерен укрепить позиции Киева Фото: Official White House / Cameron Smith Президент США Джо Байден активизировал поддержку Украины в преддверии инаугурации избранного президента Дональда Трампа. По информации Bloomberg, Байден намерен укрепить позиции Киева, предоставив ему необходимые ресурсы и возможности для защиты перед лицом продолжающихся военных действий с Россией. «Стратегия призвана помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому и показать, что у Киева есть потенциал для ответа России, если боевые действия продолжатся», — сообщает Bloomberg. Одним из элементов этого плана является предоставление Киеву возможности использовать западное дальнобойное оружие для нанесения ударов вглубь территории России. Дополнительно, в рамках усиленной поддержки Украине, США одобрили передачу Киеву противопехотных мин, списали почти 5 млрд долларов долга стране и ввели санкции против Газпромбанка, который играет важную роль в экспорте российского природного газа. Эти меры, как отмечает Financial Times, также являются частью общей стратегии поддержки Украины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Джо Байден активизировал поддержку Украины в преддверии инаугурации избранного президента Дональда Трампа. По информации Bloomberg, Байден намерен укрепить позиции Киева, предоставив ему необходимые ресурсы и возможности для защиты перед лицом продолжающихся военных действий с Россией. «Стратегия призвана помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому и показать, что у Киева есть потенциал для ответа России, если боевые действия продолжатся», — сообщает Bloomberg. Одним из элементов этого плана является предоставление Киеву возможности использовать западное дальнобойное оружие для нанесения ударов вглубь территории России. Дополнительно, в рамках усиленной поддержки Украине, США одобрили передачу Киеву противопехотных мин, списали почти 5 млрд долларов долга стране и ввели санкции против Газпромбанка, который играет важную роль в экспорте российского природного газа. Эти меры, как отмечает Financial Times, также являются частью общей стратегии поддержки Украины.