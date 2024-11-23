23 ноября 2024

Bloomberg узнал о плане Байдена по Украине до прихода Трампа

© Служба новостей «URA.RU»
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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, Джо Байден, stock
Байден намерен укрепить позиции Киева Фото:

Президент США Джо Байден активизировал поддержку Украины в преддверии инаугурации избранного президента Дональда Трампа. По информации Bloomberg, Байден намерен укрепить позиции Киева, предоставив ему необходимые ресурсы и возможности для защиты перед лицом продолжающихся военных действий с Россией.

«Стратегия призвана помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому и показать, что у Киева есть потенциал для ответа России, если боевые действия продолжатся», — сообщает Bloomberg. Одним из элементов этого плана является предоставление Киеву возможности использовать западное дальнобойное оружие для нанесения ударов вглубь территории России.

Дополнительно, в рамках усиленной поддержки Украине, США одобрили передачу Киеву противопехотных мин, списали почти 5 млрд долларов долга стране и ввели санкции против Газпромбанка, который играет важную роль в экспорте российского природного газа. Эти меры, как отмечает Financial Times, также являются частью общей стратегии поддержки Украины.

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Президент США Джо Байден активизировал поддержку Украины в преддверии инаугурации избранного президента Дональда Трампа. По информации Bloomberg, Байден намерен укрепить позиции Киева, предоставив ему необходимые ресурсы и возможности для защиты перед лицом продолжающихся военных действий с Россией. «Стратегия призвана помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому и показать, что у Киева есть потенциал для ответа России, если боевые действия продолжатся», — сообщает Bloomberg. Одним из элементов этого плана является предоставление Киеву возможности использовать западное дальнобойное оружие для нанесения ударов вглубь территории России. Дополнительно, в рамках усиленной поддержки Украине, США одобрили передачу Киеву противопехотных мин, списали почти 5 млрд долларов долга стране и ввели санкции против Газпромбанка, который играет важную роль в экспорте российского природного газа. Эти меры, как отмечает Financial Times, также являются частью общей стратегии поддержки Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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