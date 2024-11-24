Командование украинских военных учит стрелять их по видеоурокам на платформе YouTube. Об этом сообщил военнопленный Владимир Молозин.
«Солдат ВСУ учат стрелять по видео с YouTube», — заявил Мозолин российским журналистам. Его слова передает РИА «Новости». Он уточнил, что когда еще переводился в противотанковый взвод он спросил командование, как будет проходить их обучение. В ответ ему посоветовали поискать видео на видеохостинге.
Также пленный боец рассказал, что никогда не видел противотанковых средств. Он держал в руках только автомат.
По данным за 23 ноября от Минобороны РФ украинская армия на курском направлении потеряла порядка 360 военных за сутки. Кроме того, общие потери ВСУ за все время боев в регионе составили свыше 35 тысяч бойцов. Помимо этого российскими военными были уничтожены 215 танков, передает «Национальная служба новостей».
Накануне в Черниговской области бойцы спецназа «Ахмат» также уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ. Операция была проведена с помощью беспилотной авиации, пишет 360.ru.
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