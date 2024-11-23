Стрельба произошла возле посольства Израиля в Иордании

24 ноября 2024 в 05:54 Размер текста - 17 +

Полиция призвала жителей оставаться в своих домах до окончания операции по поимке преступников Фото: Илья Московец © URA.RU В столице Иордании, Аммане, у посольства Израиля произошла стрельба, в результате которой район был оцеплен полицией, а на место происшествия прибыли медицинские работники. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свидетелей. «Полиция Иордании оцепила район поблизости израильского посольства в столице Аммане после того, как были слышны выстрелы», — пишет агентство Reuters. Эта информация подтверждается также и другими источниками, указывающими на быструю реакцию служб безопасности. В связи с инцидентом, полиция призвала жителей оставаться в своих домах до окончания операции по поимке преступников. Также усилены меры безопасности в соседних районах, включая территорию возле посольства США, где также увеличена полицейская присутствие из-за частых акций протеста против политики Израиля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В столице Иордании, Аммане, у посольства Израиля произошла стрельба, в результате которой район был оцеплен полицией, а на место происшествия прибыли медицинские работники. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свидетелей. «Полиция Иордании оцепила район поблизости израильского посольства в столице Аммане после того, как были слышны выстрелы», — пишет агентство Reuters. Эта информация подтверждается также и другими источниками, указывающими на быструю реакцию служб безопасности. В связи с инцидентом, полиция призвала жителей оставаться в своих домах до окончания операции по поимке преступников. Также усилены меры безопасности в соседних районах, включая территорию возле посольства США, где также увеличена полицейская присутствие из-за частых акций протеста против политики Израиля.