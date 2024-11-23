23 ноября 2024

Стрельба произошла возле посольства Израиля в Иордании

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, пистолет, оружие, угроза, самооборона, опасность, рука с пистолетом
Полиция призвала жителей оставаться в своих домах до окончания операции по поимке преступников Фото:

В столице Иордании, Аммане, у посольства Израиля произошла стрельба, в результате которой район был оцеплен полицией, а на место происшествия прибыли медицинские работники. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свидетелей.

«Полиция Иордании оцепила район поблизости израильского посольства в столице Аммане после того, как были слышны выстрелы», — пишет агентство Reuters. Эта информация подтверждается также и другими источниками, указывающими на быструю реакцию служб безопасности.

В связи с инцидентом, полиция призвала жителей оставаться в своих домах до окончания операции по поимке преступников. Также усилены меры безопасности в соседних районах, включая территорию возле посольства США, где также увеличена полицейская присутствие из-за частых акций протеста против политики Израиля.

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В столице Иордании, Аммане, у посольства Израиля произошла стрельба, в результате которой район был оцеплен полицией, а на место происшествия прибыли медицинские работники. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свидетелей. «Полиция Иордании оцепила район поблизости израильского посольства в столице Аммане после того, как были слышны выстрелы», — пишет агентство Reuters. Эта информация подтверждается также и другими источниками, указывающими на быструю реакцию служб безопасности. В связи с инцидентом, полиция призвала жителей оставаться в своих домах до окончания операции по поимке преступников. Также усилены меры безопасности в соседних районах, включая территорию возле посольства США, где также увеличена полицейская присутствие из-за частых акций протеста против политики Израиля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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